İşsizlik oranı neyi ifade eder? İşsizlik oranı nasıl, neye göre hesaplanır?

İşsizlik oranı nasıl hesaplanır vatandaşlar tarafından TÜİK'in işsizlik oranlarını açıklamasının ardından gündem konusu oldu. Vatandaşların aklına İşsizlik oranı nasıl hesaplanır? İşsizlik oranı neye göre hesaplanır? İşsizlik oranı hesaplama formülü gibi sorular geldi. Peki, İşsizlik oranları nasıl hesaplanır işte detaylar haberimizde...

İŞSİZLİK ORANI NEYİ İFADE EDER?

Bir ekonomide işsiz miktarı, söz konusu ekonomide işi olmayan ve cari ücret düzeyinde çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin miktarıdır. Bir ekonomideki işsizlik oranı ise, söz konusu ekonomideki işsizlerin toplam işgücü (çalışanlar + işsizler) içindeki payı ifade eder.

İşsizlik, herhangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin bulunması durumudur. İş bulamayan kimseye işsiz denir. Ekonomide genellikle 16 yaş ve üzeri kimseler işsiz grubuna dahil edilirler.

İŞSİZLİK ORANI NASIL HESAPLANIR?

İşsizlik oranı hesaplama formülü şu şekildedir:

İşsizlik oranı (%) = (İşsizlerin miktarı/ toplam işgücü) x 100

Eksik istihdam: Eksik istihdam kavramı bir ekonomide eğitimli, yetenekli veya deneyimli olup hakettiğinden az ücretle çalışanlar; eğitimli, yetenekli veya deneyimli olduğu halde az bilgi ve yetenek gerektiren işlerde çalışanlar ile tam gün çalışmak isteyip de part-time (kısıtlı süre) iş bulabilenleri kapsar.

TÜRKİYE'DE YILLARA GÖRE İŞSİZLİK ORANLARI (%)

2000 - 6,5

2001 - 8,4

2002 - 10,3

2003 - 10,5

2004 - 10,8

2005 - 10,6

2006 - 10,2

2007 - 10,3

2008 - 11,0

2009 - 14,0

2010 - 11,9

2011 - 9,8

2012 - 9,2

2013 - 9,7

2014 - 9,9

2015 - 10,3

2016 - 10,9

2017 - 10,9

2018 - 11,0

2019 - 13,4

2020 - 13,2

2021 - 11,2

İŞSİZLİĞİN KİŞİSEL SONUÇLARI NELERDİR?

İşsiz kişiler geçimlerini sağlamak üzere para kazanamazlar, bunun sonucu olarak kişiler mortgage ev kredilerini veya ev kiralarını ödeyemeyecek duruma düşüp, kaldıkları mekanlardan çıkmak zorunda kalabilirler. Bu da evsizlerin varolmasına neden olur. Ayrıca işsizlik kişinin üzerinde önemli bir psikolojik baskı yaratır, bu da kişiyi bunalıma kadar götüren bir ruhsal rahatsızlık süreci içerisine girebilirler. Ayrıca istatistiklere bakıldığında işsizliğin yüksek olduğu dönemlerde suç oranlarının yükseldiği gözlemlenmiştir.

Sosyal-devlet yapısının daha geliştiği ülkelerde işsizlik sigortası uygulamaları görülmektedir. Ayrıca işini kaybetme korkusu bireylerde psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir.

İŞSİZLİĞİ TOPLUMSAL SONUÇLARI NELERDİR?

Yüksek işsizlik oranına sahip bir ekonomi, sahip olduğu işgücünün önemli bir kısmını kullanamamaktadır. İşsizliğin yükselmesi toplumda bencillik ve yabancı düşmanlığına yol açabilir. Az miktarda olan iş imkânını diğer ülkelerden gelen yabancılara kaptırmak istememe yabancı düşmanlığı ve sınırlardaki geçişlerin azalmasına neden olabilir. Ayrıca toplumda bireyler mevcut işi kapabilmek için, kişilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek düzeye ulaşan bir yarışmaya dönüşebilir. Ayrıca yüksek işsizlik oranı işçiyi, patronun karşısında güçsüz bir duruma düşürebilir. İşveren, işçiyi onun yerine başkalarını alabileceği telkin ve tehdidine bulunarak işçinin üzerine baskı uygulayabilir.

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