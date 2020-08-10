İşsizlik Mayıs döneminde yüzde 12.9'a yükseldi Türkiye genelinde işsizlik, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde yüzde 12.9 düzeyine yükseldi.

Türkiye genelinde işsizlik, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde yüzde 12.9 düzeyine yükseldi. İşsizlik Nisan döneminde ve geçen yılın Mayıs döneminde yüzde 12.8 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mayıs döneminde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 15.2'ye çıktı.

Kaynak: DHA