İşsizlik Mart döneminde yüzde 13.2 İşsizlik oranı, Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan azalarak yüzde 13.2 düzeyinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 0.9 puan azalarak yüzde 13.2 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde Tarım dışı işsizlik de 1.1 puan azalış ile yüzde 15.0 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 573 bin kişi azalarak 3 milyon 971 bin kişi oldu.

Kaynak: DHA