İşsizlik Mart ayında yüzde 13.1'e geriledi

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Mart'ta aylık bazda 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişiye yükselirken, işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 13.1'e geriledi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Mart'ta aylık bazda 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişiye yükselirken, işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 13.1'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı 550 bin kişi artarak 28 milyon 89 bin kişiye, istihdam oranı da 0.8 puanlık artışla 44.3'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı