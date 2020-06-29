İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri başladı Temmuz başında yapılması gereken haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekildi.

Temmuz başında yapılması gereken haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekildi. Ödemeler, bugün hak sahiplerinin hesaparına yatırılmaya başlandı. Milyonlarca çalışan bekliyordu; Ödemeler bugün başladı.Normalde 5 Temmuz'da yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekildi… Haziran ayına ilişkin ödemeler hak sahiplerinin T.C kimlik numaralarına göre banka hesaplarına yatırılacak. T.C kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran'da 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak. IBAN bilgileri bulunmayanlara ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Ödemeler, 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacak. Haziran ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin erken bir tarihe alındığını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurmuştu. (İHA) Kaynak: İHA