İşsizlik maaşı nedir? İşsizlik maaşı alma şartları, işsizlik maaşı ne kadar, işsizlik maaşı nasıl alınır?

16.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 16.11.2019 16:19

Çalışanlar işsiz kalma durumlarında, işsizler de mevcut durumda ne kadar işsizlik maaşı alabileceklerini merak ediyor. İşsizlik maaşı belirli şartlar doğrultusunda hak edenlere ödenmektedir. Peki, işsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı alma şartları, işsizlik maaşı nasıl alınır işsizlik maaşı ne kadar, işsizlik maaşı koşulları, işsizlik maaşı ne kadar, işsizlik maaşı alma şartları, işsizlik maaşı almanın şartları 2020, işsizlik maaşı kaç ay ve merak edilen diğer konuları açıklıyoruz. İşsizlik maaşı alma şartları, işsizlik maaşı nasıl alınır, işsizlik maaşı ne kadar?

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

• Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

• Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

• Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

• Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik maaşı ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik maaşı başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkânı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI MİKTARI

Günlük işsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik maaşı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

2019 yılı için aylık işsizlik maaşı hesabı

2019 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YAPILAN KESİNTİLER

İşsizlik maaşı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İŞSİZLİK MAAŞINA HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER

• İşsizlik maaşı

• Genel Sağlık Sigortası Primleri

• Yeni bir iş bulma

• Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İŞSİZLİK MAAŞI SÜRESİ

Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

• 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

• 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

• 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik maaşı verilmektedir.

İşsizlik

SON 120 GÜNDE KESİNTİ SAYILMAYAN HALLER

Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,

• Hastalık,

• Ücretsiz izin/aylıksız izin

• Disiplin cezası

• Gözaltına alınma,

• Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

• Kısmi istihdam,

• Grev,

• Lokavt,

• Genel hayatı etkileyen olaylar,

• Ekonomik kriz,

• Doğal afet,

• Fesih tarihinde çalışmamış

• Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

• Kısa çalışma maaşı

• Yarım çalışma maaşı

nedenleriyle hizmet akdi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır.

Bununla birlikte, 18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olup olmadığına ve eksik gün nedenlerine bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDENMESİ

İşsizlik maaşıbaşvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik maaşı alabilirler.

Altı ay süreyle işlem görmeyen hesaplardaki maaşı İşsizlik Sigortası Fonuna sigortalı bazında emanet olarak alınmaktadır. Beş yıllık dönemde başvuran sigortalı işsizlere hak etmiş oldukları işsizlik maaşı emanet hesaptan ödenmektedir. Söz konusu süreyi geçirenlere ödeme mahkeme kararıyla yapılabilmektedir.

İşsizlik maaşı

İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN YAPILMASI GEREKENLER

İşsizlik maaşı alınan süre içinde;

• ikamet adresinin değişmesi,

• herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,

• yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,

• silahaltına alınılması,

• yurtdışına çıkılması,

• bir işte çalışmaya başlanması veya

• mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,

hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170'e bildirilmelidir.

İşsizlik maaşından yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

İŞSİZLİK MAAŞININ KESİLDİĞİ HALLER

İşsizlik maaşı almakta iken;

• İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,

• Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik maaşı aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,

işsizlik maaşı tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

• İşsizlik maaşı aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların maaşı "Emeklilik" gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

• İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik maaşı kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANMA

İşsizlik maaşı alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik maaşı ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İlgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için maaşı alınan süre emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞIYENİDEN BAŞLATMA DURUMU

Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik maaşından yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik maaşı süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir. Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR'a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.

Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik maaşı ödenir.

İSTİFA EDENLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİYOR MU?

Haklı olduğunu ispat eden maaş alabiliyor

Kendi isteğiyle hiçbir gerekçesi olmadan işten ayrılanlar, yani istifa edenler, işsizlik maaşına başvuramıyor. Ancak İş Kanunu'nda 'haklı fesih' tanımına giren durumlarda çalışanın işsizlik maaşı alma hakkı var. Haklı fesihle istifa edenler, haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor. Eğer konu yargıya intikal etmişse sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor. Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, sözleşmeye uyulmaması gibi olaylar haklı fesih kapsamına giriyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALANIN SİGORTASI DEVAM EDER Mİ?

İşsizlik maaşı alanların Genel Sağlık Sigortası primleri Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ödeniyor. Kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri de sağlık hizmetinden yararlanıyor. Ancak bu süreler emeklilik hesabından sayılmıyor.

İŞ BULURLARSA PARA KESİLİR Mİ?

İşsizlik maaşı alanlar bu süre içinde yeni bir iş bulurlarsa durumu İŞKUR'a bildirmek zorunda. Bu durumda maaşları kesiliyor. Bildirim yapmayanların çalıştığı tespit edilirse, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor.

İşsizlik

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU NEDİR?

Bu Kanunun gerektirdiği görev ve hizmetler için malî kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları

değerlendirmek, Kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere "İşsizlik Sigortası Fonu" kurulmuştur. Fon,

Kurum Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde işletilir ve yönetilir.

Fon kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar; Bakanlık, Maliye Bakanlığı, Hazine

Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının müştereken hazırlayacakları ve

Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Fon, Sayıştayın vize ve tesciline tabi değildir. Sayıştay

tarafından denetlenir.

Fonun;

A) Gelirleri;

a) İşsizlik sigortası primlerinden,

b) Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan,

c) Fonun açık vermesi durumunda Devletçe sağlanacak katkılardan,

d) Bu Kanun gereğince sigortalı ve işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden,

e) Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan,

B) Giderleri;

a) Sigortalı işsizlere verilen ödeneklerden,

b) 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primlerinden,

c) 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan hizmetlere ilişkin

giderlerden,

d) İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine

Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar

yazılım ve donanımı alım giderlerinden,

e) Geçici 6 ncı ve Geçici 7 nci maddeleri kapsamındaki giderlerden,

f) Kısa çalışma başvurularında talebin uygunluğunun tespiti için

Bakanlık tarafından 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında yapılan ve usul ve esasları Bakanlık ile Kurum

tarafından müştereken belirlenen giderlerden,

g) Ek 5 inci madde kapsamındaki doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim giderlerinden,

h) Kurum tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında Kuruma

kayıtlı işsizlere ve öğrencilere yönelik düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programı giderlerinden, oluşur.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İÇİN TIKLAYINIZ