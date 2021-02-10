İşsizlik Kasım döneminde yüzde 12.9'a geriledi (2)
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İşsizlik Kasım döneminde yüzde 12.9'a geriledi (2)

10.02.2021 10:02 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:27
İşsizlik Kasım döneminde yüzde 12.9'a geriledi (2)

Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde, yıllık bazda 0.4 puanlık düşerek yüzde 12.9'a geriledi.

Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım, Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde, yıllık bazda 0.4 puanlık düşerek yüzde 12.9'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu dönemde tarım dışı işsizlik de 0.6 puanlık azalış ile yüzde 14.8'e geriledi.Bu dönemde, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiye gerilerken, istihdam edilenlerin sayısı da 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66 bin kişiye, istihdam oranı da 2.7 puanlık azalış ile yüzde 42.9'a düştü.Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 751 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 101 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16.7'si tarım, yüzde 20.9'u sanayi, yüzde 6.2'si inşaat, yüzde 56.2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.Aynı dönemde işgücü 1 milyon 406 bin kişi azalarak 31 milyon 71 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 3.2 puanlık azalış ile yüzde 49.3'e geriledi.Bu dönemde, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puanlık artışla yüzde 25.4'e yükselirken, istihdam oranı ise 3.0 puan azalarak yüzde 29.6'ya geriledi. Aynı dönemde, işgücüne katılma oranı 3.6 puanlık azalışla yüzde 39.6 seviyesinde gerçekleşti. Gençlerde ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.9 puanlık artışla yüzde 27.1 düzeyine yükseldi.Bu dönemde, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.1 puan azalarak yüzde 29.7'ye geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da 3.8 puan azalarak yüzde 19'a düştü. (Grafik - Tablo)

 


- Ayrıntılar
İşsizlik Kasım döneminde yüzde 12.9'a geriledi (2)
İşsizlik Kasım döneminde yüzde 12.9'a geriledi (2)
İşsizlik Kasım döneminde yüzde 12.9'a geriledi (2)
İşsizlik Kasım döneminde yüzde 12.9'a geriledi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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