İşsizlik Fonu'nda gider, geliri ilk kez aştı; İŞKUR verileri 2 aydan beri açıklamıyor

Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı Haziran ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 4 milyon 417 bin oldu. Haziran 2018'de 2 milyon 621 bin olan bu sayı yüzde 69 artış yaşadı. Bu da son bir senede 1 milyon 796 kişiyi işsizler ordusuna kattı.

Bu gelişmeye paralel olarak İşsizlik Fonu'ndan işsizlik maaşı alanların sayısı da hızla artıyor. İşsizlik Fonu Nisan 2019'da tarihinde ilk kez açık verdi; giderler gelirleri aştı. Her ay İşsizlik Sigortası Bülteni ile gelir-gider dengesini ve detaylarını duyuran Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iki aydan beri bu verileri açıklamıyor. Euronews.com'da Görüntüle