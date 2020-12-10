İşsizlik Eylül döneminde yüzde 12.7'ye geriledi (2)
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İşsizlik Eylül döneminde yüzde 12.7'ye geriledi (2)

10.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:21
İşsizlik Eylül döneminde yüzde 12.7'ye geriledi (2)

Türkiye genelinde işsizlik, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puan düşüşle yüzde 12.7'ye geriledi.

Türkiye genelinde işsizlik, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puan düşüşle yüzde 12.7'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik 1.5 puanlık azalış ile yüzde 14.9 düzeyine düştü.Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişiye, istihdam oranı da 2.0 puanlık azalışla yüzde 44.1'e geriledi.İstihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.5'i tarım, yüzde 19.9'u sanayi, yüzde 6.3'ü inşaat, yüzde 55.3'ü de hizmet sektöründe yer aldı.İşgücü de aynı döneminde 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişiye, işgücüne katılma oranı da 3.0 puanlık azalışla yüzde 50.5'e düştü.Bu dönemde, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, 3.8 puan azalarak yüzde 32.2'ye, tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da 3.3 puan azalarak yüzde 20.3'e düştü. (Grafik - Tablo)

 


- Ayrıntılar
İşsizlik Eylül döneminde yüzde 12.7'ye geriledi (2)
İşsizlik Eylül döneminde yüzde 12.7'ye geriledi (2)
İşsizlik Eylül döneminde yüzde 12.7'ye geriledi (2)
İşsizlik Eylül döneminde yüzde 12.7'ye geriledi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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