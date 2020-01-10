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İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi

Türkiye genelinde işsizlik, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 11.6'dan, yüzde 13.4 düzeyine yükseldi.

10.01.2020 10:03 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:03
İşsizlik Ekim döneminde yüzde 13.4'e yükseldi

genelinde işsizlik, , Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 11.6'dan, yüzde 13.4 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizler, Ekim döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişiye çıktı.


Kaynak: DHA
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