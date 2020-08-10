İşsizlik arttı mı? Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı! Mayıs ayı işsizlik oranı ne kadar oldu?
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İşsizlik arttı mı? Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı! Mayıs ayı işsizlik oranı ne kadar oldu?

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilere ait 2020 yılı Mayıs ayı rakamları rakamları açıklandı. Peki, Mayıs ayı işsizlik oranı ne kadar oldu? İşsizlik arttı mı?

İşsizlik arttı mı? Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı! Mayıs ayı işsizlik oranı ne kadar oldu?
10.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:03

Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan değişim gösterdi. Peki, işsizlik arttı mı? Mayıs ayı işsizlik oranı ne kadar oldu?

İSTİHDAM ORANI AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişi, istihdam oranı ise 4,7 puanlık azalış ile yüzde 41,4 oldu.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 308 bin, sanayi sektöründe 274 bin, inşaat sektöründe 206 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 622 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,8'i tarım, yüzde 20,4'ü sanayi, yüzde 5,2'si inşaat, yüzde 55,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 47,6 OLDU

İşgücü 2020 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 742 bin kişi azalarak 29 milyon 684 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 5,3 puanlık azalış ile yüzde47,6 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 29,7 OLDU

Mayıs 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,7 puan azalarak %29,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,4 puan azalarak yüzde 17,4 oldu.

KAMU İSTİHDAMI YÜZDE 4,3 OLDU

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2020 yılı II. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre %4,3 oranında artarak 4 milyon 767 bin kişi oldu.

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13,2, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 45,9 OLDU

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık artışla %13,2, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,3 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 4,8 puanlık azalışla yüzde 45,9, işgücüne katılma oranı ise 5,4 puanlık azalışla yüzde 52,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 24,9, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 26,6 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artışla %24,9, istihdam oranı ise 6,8 puan azalarak yüzde 26,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8,2 puanlık azalışla yüzde 35,4 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,1 puanlık artışla yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleşti.

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