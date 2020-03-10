İşsizlik Aralık döneminde yüzde 13.7'ye yükseldi Türkiye genelinde işsizlik, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde, geçen yılın aynrı dönemindeki yüzde 13.5'ten, yüzde 13.7 düzeyine yükseldi.

Türkiye genelinde işsizlik, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde, geçen yılın aynrı dönemindeki yüzde 13.5'ten, yüzde 13.7 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Aralık döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişiye yükseldi.Bu dönemde işsizlik oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 13.7'ye, tarım dışı işsizlik oranı da 0.2 puanlık artışla yüzde 15.8'e yükseldi.

Kaynak: DHA