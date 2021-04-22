İşsizliği ortadan kaldıracak Havza OSB'de fabrikalar birer birer yükseliyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) tamamıyla faaliyete geçtiğinde 3 bin 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayacağını ifade ederek, "960 dönüm alanda tesisler başladığı zaman toplam 3 bin 500 kişi çalışacak.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) tamamıyla faaliyete geçtiğinde 3 bin 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlayacağını ifade ederek, "960 dönüm alanda tesisler başladığı zaman toplam 3 bin 500 kişi çalışacak. Burayı 10 bin dönüme çıkardığımızda istihdam edilen kişi sayısını hayal bile edemiyoruz" dedi.

Havza OSB, Havza merkeze 13 km, Samsun Limanı'na 70 km, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na 94 km, Merzifon Havaalanı'na 42 km, Samsun-Sivas Demiryolu'na 2 km ve Samsun-Ankara karayoluna 2 km mesafede bulunuyor. Havza OSB'de elektrik, su, yağmur hattı, telekom hattı ve kanalizasyon alt yapısı tamamlandı, pis su arıtma tesisi de mevcut. 960 dönüm üzerinde 46 adet sanayi parseli bulunan Havza OSB'ye, tüm altyapı tesislerinin tamamlanmış olması ve konumu nedeniyle de yatırımcılar tarafından yoğun talep gösteriliyor. İlerleyen yıllarda oluşacak talepleri de karşılayabilmesi için OSB'nin güney, kuzey ve doğu kısmında bulunan ve engebeli olmayan 3 bin 500 dönüm arazinin bölgeye kazandırılması amacıyla gerekli çalışmalar Samsun Valiliği koordinesinde Havza Belediyesi ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülüyor. Ayrıca OSB'nin 10 bin dönüme çıkabilecek şekilde etrafında arazi mevcut.

"Havza OSB 5. bölge avantajlarından yararlanıyor"

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile bölgede faaliyete geçen ve yapımı devam eden fabrikaları ziyaret ederek bilgi aldı. Bedelsiz arsa tahsisi başta olmak üzere, Havza OSB'ye yatırım yapacak firmaların birçok avantaja sahip olduğunu belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Havza OSB'miz KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz veya kar payı desteği gibi birçok avantajın bulunduğu 5. bölge avantajlarından yararlanmaktadır. Havza OSB ayrıca, Samsun İl Merkezine 35-40 dakika mesafede olmasının yanı sıra kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere 4 ulaşım ağına da yakın olması nedeniyle yatırımcılarımıza çok önemli yararlar sağlamaktadır. Havza OSB'ye Samsun-Sivas Demiryolu hattından özel hat çekimi ve istasyon yapılması ile ilgili TCDD Genel Müdürlüğü ile anlaşmalar sağlanmış olup hat ve istasyon en kısa zamanda yapılacaktır. Bu bağlantı ile firmalarımız ürünlerini Sivas üzerinden Bakü-Tiflis-Çin'e ve yine Sivas üzerinden Ankara-Avrupa'ya ulaştırma imkanına sahip olacaktır. Ayrıca OSB'nin Samsun-Ankara karayoluna olan 2 km'lik bağlantı yolunun 20 metre genişliğinde gidiş dönüşlü olarak Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapımına başlanacaktır" diye konuştu.

"3 bin 500'den fazla kişiye istihdam sağlanacak"

OSB'nin enerji nakil hattının Ladik trafo merkezinden (12 km) çekildiğini ve dağıtım lisansının mevcut olduğunu, bundan dolayı da firmaların elektriği yüzde 40 daha uygun fiyatla kullandığını belirten Vali Zülkif Dağlı, "Doğal gaz dağıtım şirketi ile de anlaşmalar yapılmış olup 2022 yılının 2. çeyreğinde OSB'mize doğal gaz gelecektir. Ayrıca OSB'mizde sondaj kuyularımız mevcut olup bin tonluk depomuz ile fabrikalarımıza hizmet vermekteyiz ve su sıkıntımız bulunmamaktadır. Yine OSB'mizin etrafı tel örgülerle çevrilmiş olup güvenlik personelimiz tarafından 64 adet kamera ile izlenerek 24 saat giriş çıkışlar kontrol edilmektedir. Belirtmiş olduğum tüm bu avantajlar nedeniyle OSB'mize yatırım yapmak isteyen firmalarımız tarafından yoğun bir talep gelmektedir. Firmalarımız ile bire bir görüşerek tahsisleri titizlikle yürütmekteyiz. OSB tamamıyla faaliyete geçtiğinde 3 bin 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlanmış olacağını tahmin etmekteyiz. İlçemiz, ilimiz ve ülkemizin ekonomik gelişimine ve kalkınmasına önemli faydalar sağlayacağını düşündüğüm Havza Organize Sanayi Bölgesi, orta ve büyük ölçekli sanayi tesislerini her anlamda destekleyerek, sağladığı avantajlar ile ihracatın ve istihdamın artırılmasına büyük bir katkı sunacaktır" şeklinde konuştu.

"Avrupa'ya ihracata dayalı sağlık tekstil ürünleri üretecek bin kişi çalıştıracak fabrikanın yapımına başlandı"

Tamamlanan ve yapımı devam eden fabrika yatırımlarından bahseden Vali Dağlı, "Havza Sanayi Organize Bölgesi'nde inceleme yapıyoruz. Havza OSB, Samsun'un Orta Anadolu'ya bağlandığı köşe noktası dediğimiz çok önemli bir noktada. Lokasyon olarak Merzifon Havalimanı'na 40 km, Samsun Limanı'na 70 km, karayolu 2 km yanımızdan geçiyor. Demiryolu da 2 km uzaklıkta ve bağlantı çalışmalarına da başlandı. Konum olarak çok avantajlı bir yerde. Çarşamba Havalimanı'na da 90 km uzaklıkta bu kadar önemli bir noktada güzel bir OSB şu anda oluşuyor. OSB 960 dönümden oluşuyor. Burada 46 sanayi parselimiz var. Şu anda sanayi parselleri, çok hızlı bir şekilde sanayiciler tarafından dolduruluyor. Birçok fabrika şu anda işletmeye başladı. Burada gaz beton fabrikası, gemi makinaları üretim yeri, tekstil gibi üretim yerleri var. Tamamen Avrupa'ya ihracata dayalı sağlıkla ilgili tekstil ürünleri üretecek olan bin kişi çalıştıracak fabrikanın da yapımına başlandı. Sektörler çok değişik. Burada tıbbi araç, alet ve makineler var. Gıda ile ilgili sektörler var. Süt ve tatlı fabrikaları var. Döküm fabrikaları var. Burası tam bir OSB şeklinde hızla yükseliyor. Ben 6 ay önce geldiğimde şu anda bulunduğumuz fabrika yapım aşamasındaydı. Şu anda günlük 30 tır sevkiyat yapılıyor. Bu az bir rakam değil. Bu ilerleyen dönemde ilerleyerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Havza OSB'yi 10 bin dönüme çıkaracağız"

OSB'nin 10 bin dönüme çıkartılması için çalışma yürüttüklerini dile getiren Dağlı, "Havza OSB gerçekten çok avantajlı. Avantajı; burası 5. derece teşvik kapsamında. Yani iş adamlarına, müteşebbislere çok büyük oranda SSK, vergi, KDV gibi muafiyetler ve kolaylıklar ile indirimler sağlanıyor. Sanayicilerimiz bunları çok yakinen takip ediyor. Bunun haricinde ana arter üzerindeyiz. Tüm lokasyonlara çok yakınız. Orta Anadolu'ya, tüm Karadeniz'e ve Ankara istikametine önemli bir noktadayız. Bunlar gerçekten çok önemli. İnşallah bunlar artarak devam edecek. Bizim avantajımız; Havza OSB'de şu anda 960 dekar yeri hemen hemen doldurduk. Ancak çevremizde çok güzel bir arazi var. Sanayinin kurulmasına uygun, tarıma da çok uygun olmayan elverişli bir arazimiz var. Burayı biz 10 bin dönüme kadar çıkarma imkanımız var. Konuyla alakalı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmeler, OSB Genel Müdürlüğü ile devam ediyor. Olumlu bir seyir izliyor. Bunu da başardığımızda 10 bin dönüme çıkaracağız. Havza OSB bölgenin tam ortasında çok güzel bir cazibe merkezi olarak sanayinin tam ortasında olacak. Burada katma değeri yüksek ürünler üretiliyor. Gemi makineleri dedik. Kenevir ile ilgili de üretim yapılıyor. Üretim Vezirköprü'de, sanayileşme bu OSB'de olacak. Bu manda kenevirde çok büyük bir gelecek var. Bunları hep birlikte başaracağız. Şu anda yıldızı parlayan bir noktadayız. Şu an bir hayal gibi geliyor ama 6 ay önce inşaat halindeki binaları gördüğümde burada hiçbir şey yoktu. Bazı yerleri gördüğümüzde yüksek istinat duvarları yapıldığını, sanayicilerin bunları güzel bir şekilde yaptığını da görüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Burayı 10 bin dönüme çıkardığımızda istihdam edilen kişi sayısını hayal bile edemiyoruz"

Havza OSB'nin 10 bin dönüme çıkartıldığında binlerce kişiye istihdam alanı oluşacağını vurgulayan Zülkif Dağlı, "Geldiğimiz yol, anayoldan itibaren 2 km'lik bir yol. Çift şeritli duble bir yol şeklinde burayı da Karayolları Genel Müdürlüğümüz bölge müdürlüğü vasıtasıyla yakın bir zamanda yapımına başlayacak ve yol iyileşecek. Buradan geçen işadamları, yatırımcılar ve tırlar çok rahat bir şekilde geçmiş olacak. Mevcut 960 dönüm alanda tesisler başladığı zaman toplam 3 bin 500 kişi çalışacak. Burayı 10 bin dönüme çıkardığımızda istihdam edilen kişi sayısını hayal bile edemiyoruz. Çok büyük rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu bölgenin insanı burada çalışacak. Beyaz yakalılar daha fazla çalışıyor hale geçek. Çünkü havalimanlarımız yakın olduğu için bu avantajımız var. İnşallah gelecek vadeden ve çok güzel bir noktadayız" dedi.

Teşvik kapsamına alınan ilçeleri de dile getiren Samsun Valisi Zülkif Dağlı, şunları söyledi:

"Burada sistem şu: Yaklaşık 6 ay önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bir Bakanlar Kurulu Kararı ile ilimizdeki Havza, Kavak, Vezirköprü ve Ladik ilçeleri teşvik kapsamına alındı. Yani Merzifon ilçesiyle aynı hale geldik. Bu teşviklere merkezi olarak karar veriliyor. Bu kararlar verilmiş durumda ve biz avantajlı konuma geçtik." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı