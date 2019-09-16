“İşsizliğe proaktif çözüm şart”
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, haziran ayı işsizlik oranlarının istihdam alanında daha proaktif çözümler üretilmesi gerektiğine dair mesaj içerdiğini kaydetti.
16.09.2019 13:10
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, haziran ayı işsizlik oranlarının istihdam alanında daha proaktif çözümler üretilmesi gerektiğine dair mesaj içerdiğini kaydetti.
Kaynak: Dunya.com