İşsizler Umut Buluyor

6 ay önce faaliyete geçirilen İzmit İstihdam Merkezi (İZTİM) işsiz vatandaşlara umut ışığı oldu.

İzmit Belediyesi Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın projelerinden olan İzmit İstihdam Merkezi (İZTİM) birçok işsize umut oldu.Kısa zaman içerisinde faaliyet gösteren İZTİM, işverenler ile iş arayanları buluşturuyor. Kocaeli'de ilk olma özelliği taşıyan ve faaliyete geçtikten sonra büyük ilgi gören İZTİM'in 2428 kullanıcı sayısına ulaştığını belirten yetkililer, "İzmit İstihdam Merkezine yapılan başvuranlar tek tek incelenmekte, çalışmak isteyenlerle işverenleri buluşturmaktadır. İZTİM sayesinde şimdiye kadar yüzden fazla kişi iş sahibi oldu. Kocaeli'nin tamamına hizmet veren merkezimiz ülke istihdamına da katkı sağlamaktadır" dediler. - KOCAELİ