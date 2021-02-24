Issız ormanda saatlerce kurtarılmayı beklemişti: Yapayalnız ve çaresiz kalanları unutmayın

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

52 yaşındaki Judd, Instagram sayfasında yer verdiği paylaşımda, kendisine uygulanan tedavileri ve hastanede yaşadıklarını anlattı. Judd, Johannesburg'daki Sunninghill Hastanesi'ne ulaştığında bacağının gerçekten çok kötü durumda olduğunu, hiçbir canlılık belirtisi göstermediğini anlatarak kendisini sağlığına kavuşturmak için ellerinden geleni yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

DOKTORUNUN FOTOĞRAFINI DA PAYLAŞTI

Hastaneye ulaştığında kan nakline ihtiyacı olduğunu belirten Ashley Judd, fotoğrafını da paylaştığı Doktor Greef'in bacağındaki yumuşak doku hasarı ve şişlik geçinceye kadar bacağını stabil hale getirdiğini anlattı. Bu sorunların giderilmesinden sonra da bir operasyon geçireceğini de ekledi.

COVİD 19 İÇİN DE TEST YAPILDI

Ashley Judd, hastanedeki doktor ve hemşirelerin, sadece bedenindeki değli ruhundaki travmayı gidermek için de çaba harcadıklarını anlattı. Judd, hastanede kendisine Güney Afrika'da a yaygın olan Covid 19 mutasyonu için test uygulandığını da ekledi.

AMBULANS UÇAKTA ABD'YE DÖNDÜLER

Ünlü oyuncu bu arada babasına da yaşadığı kaza ile ilgili mesaj gönderdiğini belirterek onu yanına çağırdığını anlattı. Judd'ın anlattığına göre babası Covid 19 aşısı olduğu için Güney Afrika'ya yanına gidebildi. Ashley Juddy daha sonra bir hava ambulansıyla 22 saat süren dört aktarmalı uçuş gerçekleştirdiklerini ekledi.

BABASI DA AŞI OLUP YANINA GİTTİ

Ashley Judd, yaşadığı korku e acı dolu sürece kendisine yarım eden herkese teşekkür ederek mesajını bitirdi. Judd, sağlık konusunda seçeneksiz kalanları, korku içinde ve yalnız kalanları unutmamak gerektiğini de takipçilerine hatırlattı.

BENZERİNE FİLMLERDE RASTLANACAK TÜRDEN

Hollywood'un ünlü oyuncusu Ashley Judd, benzerine ancak filmlerde rastlanabilecek bir kabustan uyandı. Issız ormanda düşüp bacağını 4 yerinden kıran oyuncu, tek başına saatlerce yardım bekledi. Tam 55 saatte hastaneye ulaştırılan oyuncu, iç kanama tehlikesi geçirdi. Ashley Judd, Güney Afrika'da bir hastanede tedavi altına alındı

BONOBO KORUMA PROGRAMI KAPSAMINDA GİTMİŞTİ

Ünlü oyuncu Ashley Judd, Bonobo (cüce şempanze) koruma programı kapsamında gittiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde beklenmedik bir kaza geçirdi ve ardından kabus dolu saatler yaşadı.

ORMANDA BEKLENMEDİK KAZA

52 yaşındaki Judd, ormanda düştü ve sağ bacağı dört yerinden kırıldı. Ancak yaşadığı bu kazayı kabusa dönüştüren ise düştüğü yerde saatler boyunca kalıp yardım gelmesini beklemek zorunda kalması oldu.

TAKILIP DÜŞTÜ

Aynı zamanda Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi de olan Ashley Judd, ormanda bulunduğu sırada yürürken, yere düşen bir ağaca takıldı. Dengesini yitiren Judd, kendisi de düştü. Bu sırada sağ bacağı dört yerinden kırıldı. Hareket edemediği için de yaklaşık beş saat ormanda yardım bekledi.

İLKEL BİR SEDYEYLE TAŞINDI

Daha sonra yerel halktan kendisine yardım eli uzandı. Judd çarşaf ve bambu dalı kullanılarak yapılan bir sedyeyle taşındı. Ardından gecenin karanlığında motosikletle ormanlık bölgeden çıkarıldı. Ashley Judd'un tedavi görmek için hastaneye ulaşması tam 55 saat sürdü.

TEDAVİ İÇİN GÜNEY AFRİKA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Ashley Judd'un tedavisi Güney Afrika'da bir hastanede devam ediyor. Ünlü oyuncu bütün bu yaşadıklarını hem Instagram sayfasından paylaştı hem de gazeteci Nicholas Kristof'a anlattı. Judd paylaşımında "Eğer Kongolu kız kardeşlerim ve erkek kardeşlerim olmasaydı iç kanamadan ölebilirdim" diye yazdı. Judd, kendisine uzanan yardım elleri olmasaydı, ölmese bile bacağını kaybedebileceğini de ekledi. Ünlü oyuncu o kötü anlarda kendisine yardım eden herkese teşekkür etti.

ANNESİ VE ABLASI COUNTRY ŞARKICISI

Tam adı Ashley Tyler Ciminella olan Judd, 19 Nisan 1968'de Amerika Birleşik Devletleri'de Kaliforniya'da dünyaya geldi. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1991 yılında başlayan Judd'unç annesi Naomi ve ablası Wynonna da country şarkıcısı olarak tanınıyor.

1991'DE OYUNCULUK KARİYERİNE BAŞLADI

Ashley Judd, ilk kayda değer rolunü, 1993 tarihli Ruby in Paradise'da sergiledi. Bunun ardından 1996 yılında Norma Jean & Marily adlı yapımda rol alan Judd, sonrasında 1997'de Kiss the Girls ve 1999'da Double Jeopardy'de rol alarak hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip oldu.

HEM OYUNCU HEM AKTİVİST

1990'lı yıllarda yükselen bir yıldız olarak kabul edilen Judd, 2000'lı yılların başında da ses getiren filmlerde oynamasa orta bütçeli yapımlarda oynama fırsatını yakaladı. Ashley Judd, kadın ve insan haklarıyla ilgili kampanyalara katılımıyla da tanınıyor.

Kaynak: Hürriyet