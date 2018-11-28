Asgari Ücret Net 2 Bin Lira Olursa İşsizlik Maaşı 2 Bin 10 Lirayı Bulacak
Yeni yılda işsizlere verilen maaş artacak. Artışı yeni asgari ücret belirleyecek. Asgari ücret net 2 bin liraya çıkarsa, işsizlik maaşı 2 bin 10 lirayı bulacak.
Ocak ayıyla birlikte herkesin geliri artacak. Özellikle asgari ücretteki artış şimdiden merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında toplanarak 2019 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleyecek. Yeni net asgari ücret için 2 bin lira (brüt 2 bin 532) seviyesi konuşuluyor. Asgari ücretteki artış, işsizlere 10 aya varan süreyle verilen işsizlik maaşını da artıracak.
OCAK'TA ZAM GELECEK
İşsizlik maaşı halen en düşük 805,63, en yüksek bin 611,28 lira olarak uygulanırken, bu tutarlar da asgari ücret zammıyla yükselecek. Brüt asgari ücret 2 bin 532 lira olursa; işsizlere verilen en düşük maaş bin 5 lira 11 kuruşa, en yüksek maaş da 2 bin 10 lira 23 kuruşa çıkacak.