İşsiz kalan turizm çalışanları, seralar ve çağrı merkezlerinde iş buldu

Antalya'da turizm sektörü çalışanları pandemi sebebi ile uzun süre işsiz kalınca çareyi seralarda çalışmak veya çağrı merkezi çalışanı olmakta buldu.

Pandemi sebebi ile uzun süredir işsiz kalan turizm sektörü çalışanları, yeni iş kolu arayışına girdi. İşçi alımının en fazla olduğu sektörler arasında olan seracılık ve çağrı merkezleri, turizm çalışanlarının yeni gelir kapısı oldu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Yabancı dil bilenler bir çağrı merkezlerine (call center) yönelirken, diğer kesim sera ve tarım alanlarına yöneldi" dedi.

"Yeni iş alanlarına yönelmeye başladılar"

Korona sürecinde en ağır darbeyi alan turizm sektörü çalışanlarının sürecin uzaması üzerine yeni iş alanlarına yönelmeye başladığını hatırlatan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya'nın turizmi hacmi ve kapasitesi ile yaklaşık yarım milyon kişiye doğrudan iş imkanı sağlarken, korona sürecindeki durgunluk ve belirsizlik çalışanları yeni arayışlara sevk ettiğini söyledi. Kişisel bloğundan açıklamalarda bulunan Yavuz, "Emlakçılıktan, ticarete irili ufaklı birçok alanda arayışlara giren turizmcilerde en çok öne çıkanlar tarım ve çağrı merkezleri oldu. Yabancı dil bilenler bir çağrı merkezlerine yönelirken, diğer kesim sera ve tarım alanlarına yöneldi. Korona sürecinin belirsizliği bu iki sektörün işsiz kalan turizmci ordusuna can simidi oldu" diye konuştu.

"Antalya'da Çağrı merkezleri için önemli bir potansiyel"

Çağrı merkezinde çalışmak için akıcı bir yabancı dilin olması gerektiğini söyleyen Recep Yavuz, "Antalya, turizm potansiyelinin artması ile yatırımcıların gözdesi haline gelip İstanbul'dan sonra en önemli merkez haline gelirken, yaşadığımız Korona süreci ile oluşan iş gücü bunun artmasına önemli ölçüde katkı sağladı. Yabancı dil bilen otel çalışanları, tur operatörleri ve acente çalışanları, mağaza çalışanları, rehberler ve irili ufaklı birçok farklı alandan gelen kalifiye personel Antalya'da Çağrı merkezleri için önemli bir potansiyel" şeklinde konuştu.

"Turizmcilerin tercih edecekleri yeni kol ortaya çıktı"

Korona sürecinde çağrı merkezinde çalışmaya başlayan 25 yıllık profesyonel turist rehberi Levent Esmer ise iletişim konusundaki tecrübelerini burada kullandıklarını, 12 ay iş imkanı olması ve krizlerden daha az etkilenmesi dolayısı ile gelecekte turizmcilerin tercih edecekleri yeni kolun ortaya çıktığını söyledi. Esmer, "Birçok arkadaşım ve meslektaşım korona sürecinde çağrı merkezlerinde görev aldılar. Yıllardır turistlerle birebir irtibatta olan ve önemli tecrübe kazanan arkadaşlar, telefon başında da kendilerini geliştiriyorlar. Daha bir müddet bu şekilde devam edecekler gibi ve bazıları kalıcı olacak. Benim kuşak için geçti artık, ama gelecek kuşak için önemsenecek bir meslek, takip etmekte yarar var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tourism Today