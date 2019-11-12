İşsiz genç devlet desteğiyle iş yeri açıp ihracata başladı

12.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:10

Siirt'te Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğinden faydalanan 24 yaşındaki Fatih Çelepkolu, işveren olup ihracata başladı.

İki yıl önce bir kafede garson olarak çalışan Fatih Çelepkolu, işten ayrıldıktan sonra kuzenini çalıştığı kuru yemişçide ziyarete gitti. Burada sohbet sırasında ambalaj olarak kullanılan silindir kutuya ihtiyaç olduğunu öğrenen Çelepkolu, bunu üretmek için arayışa girdi.

Çelepkolu, yaptığı araştırmanın ardından hazırladığı atık karton ve kağıttan silindir kutu üretim projesini KOSGEB'e sundu. Projesinin kabul edilmesinin ardından 50 bin lira hibe ve 100 bin lira faizsiz kredi desteği alan Çelepkolu, Veysel Karani Mahallesi'nde 600 metrekarelik yerde üretime başladı.

Kısa sürede işini geliştiren Çelepkolu, 14 kişiyi istihdam ettiği atölyesinde ürettiği 50 çeşit kutuyu, bölge illerinin yanı sıra Irak, Kuveyt ve Katar'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelere satıyor.

Fıstık, bal ve kahve paketlemede kullanılıyor

Fatih Çelepkolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettiği silindir kutuların fıstık, bal ve kahve ile hediyelik eşyalar için yoğun kullanıldığını söyledi.

Silindir kutuları önce Siirt'te ardından Doğu ve Güneydoğu'daki illere satmaya başladığını, zaman içerisinde tanınmaya başladıklarını belirten Çelepkolu, aracılar vasıtasıyla ürünlerinin yurt dışına ulaştığını dile getirdi.

Çelepkolu, şunları kaydetti:

"İç piyasada artan talebi karşılayamaz hale geldik. Kuveyt ve Katar'a kadar ihracat yapıyorum. Yoğun talepler dolayısıyla ancak 3 ay önceden sipariş veren firmalara ürün verebiliyoruz. Üretimi yaptığımız silindir kutuların, kalitesi ve ebatlarına göre fiyatı değişiyor. Atık malzemeleri daha önce biz toplayıp işletiyorduk ancak işlerimiz yoğunlaşınca atık malzemeleri Kahramanmaraş'taki üreticilerden karşılamaya başladık."

OSB'ye taşınacak

Fatih Çelepkolu, talebi karşılamak ve marka olmak için işini büyütmeyi hedeflediğini belirterek, "Bunun için Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) taşınacağız. Bu sayede kapasiteyi artırıp, 40 kişinin istihdam edildiği üretim merkezi kuracağım. Hep kendi işimi yapmanın hayalini kuruyordum, KOSGEB'in desteğiyle bu hayalim gerçeğe dönüştü." diye konuştu.

İşçi Metin Akça da tesiste iş hacminin her geçen gün arttığını ifade ederek, "Atık kartonları burada işliyoruz, kesim ve etiketleme tamamladıktan sonra kurutma işlemine bırakıyoruz." dedi.

Kaynak: AA