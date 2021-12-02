İşsiz Adam Filmi
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Film, elini attığı her işten kovulan ve bu yönüyle adı çıkan Ömer'in hikâyesini anlatıyor.
Ömer girdiği her işten kovulur. Sürekli işsiz kaldığı için babasına da işsiz adamın babası derler. Babası bu durumdan çok rahatsızdır. Bu yüzden babasıyla geçinemeyen Ömer her gün evden kovulur. Ömer Almanya’dan gelen Almancı Ahmet’in kızı Ebru’ya aşık olur ve köydeki sevgilisi olan beşik kertmesi Dilara’yı bırakır. Ömer, bir gece Ebru’nun parmağına yüzük takarken Dilara’nın kardeşi Hasan bunu görür. Hasan'ın gördüklerini kız kardeşi Dilara’ya söylemesiyle olaylar gelişir.
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: İşsiz Adam
Yapımcı Firma: Aliwood Productions
Yapım Yılı: 2021
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 03.12.2021
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