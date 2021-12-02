İşsiz Adam Filmi

Film, elini attığı her işten kovulan ve bu yönüyle adı çıkan Ömer'in hikâyesini anlatıyor.

Ömer girdiği her işten kovulur. Sürekli işsiz kaldığı için babasına da işsiz adamın babası derler. Babası bu durumdan çok rahatsızdır. Bu yüzden babasıyla geçinemeyen Ömer her gün evden kovulur. Ömer Almanya’dan gelen Almancı Ahmet’in kızı Ebru’ya aşık olur ve köydeki sevgilisi olan beşik kertmesi Dilara’yı bırakır. Ömer, bir gece Ebru’nun parmağına yüzük takarken Dilara’nın kardeşi Hasan bunu görür. Hasan'ın gördüklerini kız kardeşi Dilara’ya söylemesiyle olaylar gelişir.

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: İşsiz Adam

Yapımcı Firma: Aliwood Productions

Yapım Yılı: 2021

Orijinal Dili: Türkçe

Vizyon Tarihi: 03.12.2021

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