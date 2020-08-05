- Issız adadan film gibi kurtuluş - Issız adadan film gibi kurtuluş Pasifik Okyanusu'ndaki ıssız Pikelot Adası'nda mahsur kalan denizciler, kumsala yazdıkları SOS mesajı sayesinde kurtarıldı.

- Issız adadan film gibi kurtuluş

PALİKİR - Pasifik Okyanusu'ndaki ıssız Pikelot Adası'nda mahsur kalan denizciler, kumsala yazdıkları SOS mesajı sayesinde kurtarıldı.

Pasifik Okyanusu'nda teknenin yakıtı bitince kaybolan ve tekneleriyle Pikelot Adası'nda sürüklenen 3 denizci, kumsala yardım çağrısı anlamına gelen "S.O.S." yazdı. Avustralya Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Mikronezyalı denizcilerin yardım çağrısı, bölgede devriye uçuşu yapan Avustralya ve ABD askeri uçakları tarafından fark edildi. Yardım çağrısı fark edildikten sonra, bir Avustralya helikopteri adaya inerek 3 gündür kayıp olan denizcilere yiyecek ve su verdi. Avustralyalı yetkililer, kurtarılan denizcilerin Mikronezya devriye gemisi tarafından evlerine götürüldüğünü belirtti. Avustralya Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, denizcilerin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Mikronezya Federal Devletleri'nin Pulawat Adası'ndan 42 kilometre mesafedeki Pulap'a gitmek üzere 30 Temmuz'da yola çıkan denizcilerin Cumartesi günü kayıp olduğu bildirilmişti.

Kaynak: İHA