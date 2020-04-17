'Issız adada köpek var' ihbarı ekipleri seferber etti
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Çelebi, Bodrum, Güncel

'Issız adada köpek var' ihbarı ekipleri seferber etti

Muğla'nın Bodrum ilçesi Çelebi adasında 1 köpek ve 4 yavru var ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

17.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:31
'Issız adada köpek var' ihbarı ekipleri seferber etti

Muğla'nın Bodrum ilçesi Çelebi adasında 1 köpek ve 4 yavru var ihbarı ekipleri harekete geçirdi. 3 saat boyunca tüm adayı arayan Bodrum Belediyesi veteriner hekimi ve ekibi köpekle ilgili bir bulguya rastlamayınca geri döndü.

Ortakent açıklarında bulunan Çelebi adasında bir köpek ve 4 yavrusu olduğu bilgisini alan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hemen harekete geçti. Aras, bir veteriner hekimi ile birlikte 3 personelini köpekleri bulması için adaya gönderdi. Ortakent limanından denize açılan ekip, 15 dakikalık deniz yolculuğunun ardından Çelebi adasına ulaştı. Ekipmanlarıyla Turgutreis hayvan barınağından gelen Bodrum Belediyesi personeli önce deniz yoluyla tüm ada etrafını dolanarak köpekleri aradı. Daha sonra adaya çıkan ekip yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki kıyıda arama yaptı. Adanın ortasında bulunan ağaçların altına mağaralara kadar didik didik tüm adayı arayan ekipler köpeklere ait bir ize rastlamadı. Köpeklerin olma ihtimaline karşı adanın dört bir yanına mama bırakan ekipler daha sonra bölgeden ayrıldı.

Bodrum Belediyesi Veteriner Hekimi Tuğçe Kayış Kocasarı adayı komple gezdiklerini ama köpeklere dahi bir iz bulamadıklarını belirterek, "İhbar üzerine Çelebi adasına gittik. Ada çevresi boyunca bir arama yaptık ama hiçbir bulguya rastlayamadık. Herhangi bir iz bulamadığımız için geri döndük. 'Bir anne 4 yavru köpek var' ihbarı gelmişti. Yaklaşık 3 saat boyunca tüm adayı dolaştık" ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Turgutreis Geçici Bakım Merkezi Sorumlusu Fırat Güven ise Başkan Ahmet Aras'ın talimatıyla adaya gittiklerini söyleyerek, "Gelen ihbar üzerine Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatıyla gittik adaya. Balıkçılar tarafından gelen bir ihbardı. Adada 4 yavru köpek bir de anne köpek olduğunu söylediler. Yaklaşık 3 saat tüm adayı gezdik ama köpeklere ait bir iz bile bulamadık. Asılsız bir ihbar olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Bodrum Belediyesi Veteriner Teknikeri Berna Aktoprak ise 3 saat boyunca köpekler aradıklarını, adada bakmadıkları yer kalmadığını ve köpeklerle ilgili hiçbir ize rastlamadıklarını anlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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