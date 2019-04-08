Issf, Türkiye'de 2021'de Yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları Hazırlıklarını Ele Aldı

Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF), 2021'de Türkiye'de yapılması planlanan 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarını görüştü.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen ISSF'nin 29. Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantısı'nda 2021'de Türkiye'de yapılması planlanan 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıkları ele alındı.

ISSF, görevinden istifa eden Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh'in yerine yeni yönetim kurulu başkanını seçmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in katımıyla gerçekleşecek toplantıda ISSF, 2019-2021 dönemi için federasyonun başına geçecek yeni başkanın seçilmesi bekleniyor.

ISSF, olağanüstü toplantıda ayrıca 2021 yılında yapılacak müsabakaların yanı sıra federasyonun genel sekreterliği tarafından yönetim, mali ve teknik konulara ilişkin hazırlanan raporu da masaya yatıracak.

Kaynak: AA