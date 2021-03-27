ISSF Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı bronz madalya kazandı
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ISSF Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı bronz madalya kazandı

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
ISSF Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı bronz madalya kazandı

ISSF Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası'nda Türkiye Trap Karışık Milli Takımı bronz madalyanın sahibi oldu.

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ISSF Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası'nda Türkiye Trap Karışık Milli Takımı bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen kupada, Trap Karışık Takım mücadelesinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Yavuz İlnam ve Safiye Sarıtürk, sıralama karşılaşmasında toplamda 143 puan attı.

Yavuz ve Safiye, finalde attıkları 38 puanla kürsünün üçüncü basamağında yer almayı başardı.

Organizasyon, 29 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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