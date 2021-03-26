ISSF Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası'nda Safiye Sarıtürk 4. oldu
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ISSF Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası'nda Safiye Sarıtürk 4. oldu

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
ISSF Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası'nda Safiye Sarıtürk 4. oldu

Hindistan'da düzenlenen ISSF Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası'nda milli sporcu Safiye Sarıtürk 4. oldu.

Hindistan'da düzenlenen ISSF Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası'nda milli sporcu Safiye Sarıtürk 4. oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre "Trap Kadınlar" kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Safiye Sarıtürk, sıralama müsabakasında attığı 113 puanla finale çıkmaya hak kazandı.

Milli sporcu, final müsabakasında 29 puan atarak müsabakayı 4. sırada tamamladı.

"Trap Erkekler" kategorisinde yarışan Yavuz İlnam, 109 puanla 25'inci, "25 Metre Rapid Tabanca" kategorisinde yarışan Özgür Varlık ise 576 puanla sıralama müsabakalarını 7. bitirdi.

"Trap Karışık Takım" kategorisinde yarın Safiye Sarıtürk ve Yavuz İlnam'ın mücadele edeceği organizasyon, 29 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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