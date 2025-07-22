İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre, sarı-kırmızılı ekip Premier Lig devi Manchester City'nin genç sağ beki Issa Kabore için resmi teklif sundu. Issa Kabore Galatasaray'a mı geliyor?

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ TRANSFER HAMLESİ

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam eden Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre, sarı-kırmızılı ekip Premier Lig devi Manchester City'nin genç sağ beki Issa Kabore için resmi teklif sundu.

RENNES VE VALENCIA DA DEVREDE

Aynı haberde, transfer yarışına Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile La Liga temsilcisi Valencia'nın da dahil olduğu belirtildi. İngiliz kulübü Manchester City'nin Burkina Faso'lu oyuncuyu 10 milyon sterlinden daha düşük bir bedele elden çıkarmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

KABORE'NİN GERİDE KALAN SEZON KARNESİ

24 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Werder Bremen ve Benfica formalarıyla tamamladı. Kabore, sezon boyunca farklı kulvarlarda toplam 16 karşılaşmada sahaya çıkarken, 2 asistlik katkı sağladı.