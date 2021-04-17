ISS'te 6 ay kalan astronot ve kozmonotlar dünyaya döndü
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ISS'te 6 ay kalan astronot ve kozmonotlar dünyaya döndü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 6 ay boyunca kalan NASA astronotu Kate Rubins, Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov ile Soyuz MS-17 uzay aracıyla dünyaya döndü.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 6 ay boyunca kalan NASA astronotu Kate Rubins, Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov ile Soyuz MS-17 uzay aracıyla dünyaya döndü.

ISS'te 6 ay boyunca kalan NASA astronotu Kate Rubins, Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov, Soyuz MS-17 uzay aracıyla dünyaya döndü. NASA'nın resmi internet sitesinde düzenlenen yarışmanın kazananı olan Van Gölü'nün fotoğrafını çeken astronot Kate Rubins, kozmonotlarla birlikte yerel saatle 10.55'te Kazakistan'ın Jezkazgan kentine yaklaşık 150 kilometre mesafedeki bir bozkıra iniş yaptı. Astronot ve kozmonotların, ISS'te 6 ay boyunca tıp, uzay biyolojisi, biyoteknoloji alanlarda 44 farklı deney gerçekleştirdikleri bildirildi.

RUBINS'E VAN KEDİSİ HEDİYESİ

Öte yandan, fotoğrafın birinci olmasıyla Van'ın tanıtımına büyük katkı sunan Astronot Rubins'i kentte ağırlamak için de hazırlıklara başlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Valilik ile birlikte, şu an uzay görevinde olan Astronot Kate Rubins'i kente davet ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Şevli, Van Kedi Villası'nda Rubins için kendisine çok güzel bir Van kedisi ayırdıklarını belirtti.

ISS'te 6 ay kalan astronot ve kozmonotlar dünyaya döndü
ISS'te 6 ay kalan astronot ve kozmonotlar dünyaya döndü
ISS'te 6 ay kalan astronot ve kozmonotlar dünyaya döndü
ISS'te 6 ay kalan astronot ve kozmonotlar dünyaya döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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