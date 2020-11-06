ISS'in Güneş ve Ay'ın önünde geçtiği anlar görüntülendi
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ISS'in Güneş ve Ay'ın önünde geçtiği anlar görüntülendi

06.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:39
ISS'in Güneş ve Ay'ın önünde geçtiği anlar görüntülendi

ABD'de Kaliforniyalı fotoğrafçı Andrew McCarthy, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in ve Ay'ın önünden geçtiği anların görüntüledi.

ABD'de Kaliforniyalı fotoğrafçı Andrew McCarthy, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) Güneş'in ve Ay'ın önünden geçtiği anların görüntüledi. 

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan fotoğrafçı Andrew McCarthy, birbirinden birkaç gün arayla çektiği fotoğraflarda ISS'in, Güneş'in ve Ay'ın önünde geçtiği anları yakaladı. McCarthy bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı. Dünya'dan yaklaşık 250 mil uzaklıkta olan ISS'in her 90 dakikada bir saatte yaklaşık 17 bin mil hızla Dünya'nın yörüngesini tamamladığı ifade edildi.


ISS'in Güneş ve Ay'ın önünde geçtiği anlar görüntülendi
ISS'in Güneş ve Ay'ın önünde geçtiği anlar görüntülendi
ISS'in Güneş ve Ay'ın önünde geçtiği anlar görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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