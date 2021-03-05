ISS astronotları, istasyonu güneş panellerinin kurulumuna hazırlamak için uzay yürüyüşüne çıktı
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ISS astronotları, istasyonu güneş panellerinin kurulumuna hazırlamak için uzay yürüyüşüne çıktı

05.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:28
ISS astronotları, istasyonu güneş panellerinin kurulumuna hazırlamak için uzay yürüyüşüne çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar, istasyonu haziranda gönderilmesi beklenen ve istasyonun güç kapasitesini yüzde 30 arttıracak güneş panellerinin kurulumuna hazırlamak için uzay yürüyüşüne çıktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar, istasyonu haziranda gönderilmesi beklenen ve istasyonun güç kapasitesini yüzde 30 arttıracak güneş panellerinin kurulumuna hazırlamak için uzay yürüyüşüne çıktı.

Lbc'nin haberine göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Kate Rubins ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Soichi Nagouchi, ISS'de güneş panellerinin kurulacağı platformu kuruluma hazır hale getirmek için istasyonun en uzak ucuna doğru uzay yürüyüşüne çıktı.

Rubins ve Soichi, eskimiş cıvataları yenileriyle değiştirecek, gevşek olanları sabitleyecek ve güneş panellerinin oturtulacağı yuvalarda kurulumun rahat yapılabilmesi için dirsekler ve destek payandaları monte edecek.

NASA, Twitter hesabında astronotların istasyonun dışına çıktıkları video görüntülerini paylaşarak "Ne manzara ama! Rubins ve Soichi şu anda dünyadan yaklaşık 402 kilometre yukarda bulunan Uzay İstasyonu'nun dışında çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

NASA, SpaceX ve Boeing'in bu yıl içinde göndereceği mürettebatla enerji ihtiyacı artacağı için daha fazla astronot ve ekipmana yetecek şekilde istasyonun enerji kapasitesini yüzde 30 artırmayı amaçlıyor.

En eskisi 20 yıl önce kurulan mevcut 8 güneş panelinin zamanla bozulduğu, Boeing tarafından üretilen yeni gelişmiş güneş panellerinin uzay istasyonuna SpaceX tarafından gönderileceği belirtildi.

Bu yürüyüşün yakında 6 aylık görevleri sona erecek olan iki astronotun da son tecrübeleri olduğu aktarıldı.

Rubins'in nisan ortasında iki Rus kozmonot ile bir Rus kapsülünde, Soichi'nin ise nisan veya en geç mayısta, Victor Glover ve diğer iki Nasa astronotuyla SpaceX ile Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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