İsraillilerin üçte ikisinden fazlası Gazze'ye saldırıların sürmesini istiyor
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İsraillilerin üçte ikisinden fazlası Gazze'ye saldırıların sürmesini istiyor

İsraillilerin üçte ikisinden fazlası Gazze'ye saldırıların sürmesini istiyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsraillilerin büyük çoğunluğunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 65'i çocuk 230 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların devam etmesinden yana olduğu ortaya çıktı.

İsraillilerin büyük çoğunluğunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 65'i çocuk 230 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların devam etmesinden yana olduğu ortaya çıktı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun yaptığı kamuoyu araştırmasına göre, İsraillilerin yüzde 72'si ateşkese karşı çıkıyor ve Gazze'ye saldırıların sürmesini istiyor.

Ankete katılanlardan sadece yüzde 24'ü ateşkese varılmasını desteklerken, bu oran İsrail'in güneyinde yüzde 22'ye kadar düşüyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 75 bin kişi de yerlerinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1800 konut tamamen zarar gördü.
Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1800 konut tamamen zarar gördü.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 230'a yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 230'a yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i çocuk olmak üzere 230'a yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i çocuk olmak üzere 230'a yükseldi.
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