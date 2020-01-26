İsrailliler Suudi Arabistan'a dini, ticari ziyaretlerde bulunabilecek

26.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:58

İsrail İçişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Suudi Arabistan'a dini ve ticari sebeplerle giriş çıkış yapmasına Suudi Arabistan vizeleri almaları halinde izin verileceğini açıkladı.



Suudi Arabistan'dan resmi bir davetiye gelmesinin de şart koşulacağı iznin alınabilmesi için İsrailli güvenlik kurumları ve Dışişleri Bakanlığı gibi diğer yetkili kurumlarla ortak çalışılacağı açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle