: İsrailliler kalite ve fiyat avantajı nedeniyle saç ektirmek için Türkiye'ye akın ediyor (2) - TEL

22.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:12

Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi ilişkiler gergin olmasına rağmen saç ektirmek için Türkiye'yi tercih eden çok sayıda İsrailli erkek, ülkedeki estetik turizmine katkı sağlıyor.

İstanbul'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden uçakların yolcuları arasında, Türkiye'de saç ektirme operasyonu geçiren çok sayıda İsrailli de bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2014 yılında Türkiye'yi ziyaret eden İsrailli turist sayısı 188 bin 608 iken, geçen yıl bu sayı yarım milyonu aşarak 507 bin 469'a ulaştı.

Son altı yılın rakamlarına bakıldığında ülkeye gelen İsrailli turist sayısının her yıl ortalama 50 binin üzerinde arttığı görülüyor.

"Türkiye'de saç ektirince hayatım değişti"

Yaklaşık bir yıl önce yedişer ay arayla iki kez Türkiye'de saç ektiren 28 yaşındaki doktor Robin Elgad da, İsraillilerin saç ekimi için Türkiye'ye gitmelerinin nedenlerini "kalitenin çok yüksek, doktorların profesyonel ve fiyatın çok uygun olması" şeklinde sıraladı.

Daha önce burada saç ektiren birkaç kişiyle görüşüp saç ekiminden önceki ve sonraki hallerine baktıktan sonra ikna olduğunu belirten Elgad, şimdi kendisinin de burada saç ektirmiş biri olarak herkese Türkiye'yi tavsiye ettiğini söyledi.

Elgad, "Türkiye'de saç ektirmekten çok memnun kaldım, hayatım değişti. Saç ektirmek isteyen herkese Türkiye'yi tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Saç ekimi ziyaretinin, bir günlük İstanbul gezisini de kapsadığını söyleyen Elgad, "Şehri gezme imkanım oldu ve çok beğendim." diye konuştu.

"Türkiye güven veriyor"

Türkiye'de saç ektiren 32 yaşındaki matematik öğretmeni İgal Fridman, operasyon öncesi ve sonrası fotoğraflarını telefonundan göstererek aradaki farkın çok büyük olduğunu anlattı.

"Saç ektirmek isteyen herkesin Türkiye'ye akın ettiği kesin. Türkiye, kelimenin tam anlamıyla bu işin bir merkezi haline geldi." diyen Fridman, yaşadığı yer İsrail'in de tıp alanında çok gelişmiş bir ülke olmasına rağmen saç ekiminde öncülüğü Türkiye'nin yaptığının altını çizdi.

Saç ekimi konusunda insanın her şeyden önce güven aradığını ve Türkiye'nin bu güveni sağladığını belirten Fridman, "Türkiye hem güvenli hem de fiyat açısından uygun. İhtiyacı olan tüm İsraillilere Türkiye'de saç ekimi yaptırmalarını öneriyorum." diye konuştu.

İstanbul'da bir klinikle anlaşarak iki seans şeklinde saç ekimi yaptırdığını aktaran Fridman, "Kısa süreli bir tatil de dahil fiyatlar gayet uygundu. Cerrahi işlemden sonra Türkiye'yi gezdik. Tedavi tamamlanana kadar burada kaldık." dedi.

Kaynak: AA

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