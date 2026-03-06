İsrailliler İran ile savaş hakkında ne düşünüyor?

İsrail'de yavaş yavaş normale dönüş hissi yaşanıyor ancak İran'a yönelik büyük ölçekli İsrail-Amerikan saldırıları azalma belirtisi göstermiyor ve İsrail, İran destekli milis gücü Hizbullah'a karşı yürüttüğü operasyonda Lübnan'a yönelik hava bombardımanını ve kara işgalini genişletiyor.

Yaklaşık bir hafta sonra, İran'ın misilleme şiddeti azalırken, burada da toplu buluşmaları yasaklayan, dükkanları ve ofisleri kapatan önlemler gevşetiliyor. Hava saldırısı uyarıları çaldıkça ülke genelinde insanlar sığınaklara gidiyor.

70'li yaşlarında olan Chaya Dekel, gördüğü savaşların sayısını unuttuğunu söyledi. Yorgun olduğunu belirten Dekel, İran'ın "barış istemediği" gerekçesiyle savaşı savundu.

"Burada bir sonu geleceği umuduyla yaşıyoruz. İsrail'deki herkes, halkımızla ve komşularımızla barış içinde yaşayacağımızı umuyor" dedi.

Ülkede savaşa destek oldukça güçlü. İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün 5 Mart Çarşamba günü yayınladığı bir ankete göre, Yahudi kamuoyunun %93'ü savaşı desteklerken, İsrail Arapları arasında bu oran %26'da kaldı.

Çalışmanın yürütülmesine katkıda bulunan kıdemli araştırma görevlisi Prof. Tamar Hermann, "Bu aslında bir fikir birliği. İran'a karşı son kampanya sırasında bile bu kadar yüksek rakamlara ulaşmamıştık."

Ona göre bunun sebeplerinden biri, İran'ın misilleme saldırılarının İsrail'de yarattığı hasarın "çok, çok sınırlı" olmasıydı.

Bu durum, İsrail'in gelişmiş hava savunma sistemlerinden kaynaklanıyor; yetkililere göre bu çok katmanlı koruma sistemi, savaşta ülkeye atılan füzelerin %80 ila %90'ını engelledi. Şimdiye kadar İsrail genelinde saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

Profesör Hermann'ın belirttiği bir diğer faktör ise, İran'ın İsrail'in etrafında "ateş çemberi" oluşturmak için desteklediği militan gruplardan biri olan Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırılara yol açan güvenlik zaaflarının ardından halkın orduya ve istihbarat servislerine olan güveninin yeniden kazanılmış olması.

Ancak, en önemlisi, onlarca yıldır birçok kişi tarafından "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendirilen İran meselesinde de birlik söz konusu. Buna Başbakan Binyamin Netanyahu da dahil.

Netanyahu, 1995'te yazdığı "Terörizmle Mücadele" kitabından, 2012'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı ve İran'ın nükleer silaha ne kadar yakın olduğunu açıklamak için bir bomba resmi gösterdiği ünlü konuşmasına kadar, dünyaya defalarca İran'ın durdurulması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz Haziran ayında, İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı ve ülke tarihinin en sağcı hükümetinin lideri olan Netanyahu, İran'ın nükleer ve askeri yeteneklerine önemli ölçüde zarar veren bir saldırı emri verdi.

ABD sonunda çatışmaya katıldı ve bu savaş 12 Gün Savaşı olarak adlandırıldı.

Bu kampanya İsrail'de bir başarı olarak kutlandı ve ordunun ülke içindeki desteğini artırmaya yardımcı oldu.

Bu yılın başlarında İran güvenlik güçleri hükümet karşıtı protestoları acımasızca bastırarak binlerce insanın ölümüne neden oldu.

Gösteriler halkın büyük hoşnutsuzluğunu ortaya çıkarırken dini yönetiminin meşruiyeti ve derin kriz içindeki ekonomiyle ilgili soruları gündeme getirdi.

Liderlik üzerindeki baskı, zayıflayan savunma gücü ve vekil güçlerinin etkisiyle İsrail ve ABD, İran'a saldırmak için kaçırılmaması gereken bir fırsat gördüler.

Başkan Donald Trump, Ortadoğu'ya "armada" olarak tanımladığı bir ordu konuşlandırdı; bu, 2003'teki Amerikan öncülüğündeki Irak işgalinden bu yana bölgedeki en büyük ABD askeri yığılması oldu.

Ancak ne o ne de Netanyahu, İran'ın askeri güç kullanımını gerektirecek ne tür bir tehdit oluşturduğunu veya İran'ın yasadışı ve haksız olduğunu söylediği bu son savaşın amaçlarının ne olduğunu açıkça ortaya koymadı.

Netanyahu da dahil olmak üzere İsrailli yetkililer, bunun İran'da rejim değişikliğine yol açabileceğini umduklarını kamuoyu önünde dile getirdiler.

Şu an için, savaşın ilk gününde Tahran'daki yerleşkesine düzenlenen hava saldırısında dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından bile, bu pek olası bir senaryo gibi görünmüyor.

Hamaney defalarca İsrail'in yok edilmesini istemiş ve her hafta kalabalıkları "Amerika'ya ölüm" diye slogan atmaya teşvik etmişti.

Netanyahu bu hafta başında yaptığı açıklamada, savaşın "hayalini bile kurmadığımız bir barış dönemini başlatacağını" söylemişti.

Ayrıca, ABD'yi bu çatışmaya kendisinin sürüklediği yönündeki iddiaya da gülerek karşılık verdi ve bunu "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Gazze'deki Hamas'a karşı yürütülen savaşın ardından İsrail'e olan kamuoyu desteğinin keskin bir şekilde azaldığı ABD'de, Reuters/Ipsos anketine göre her dört Amerikalıdan sadece biri İran'a yönelik saldırıları destekliyor.

Bu çatışmanın İsrail'in çıkarlarını savunmak için yapıldığı algısı, İsrail'in ABD nezdindeki imajına daha da zarar verebilir.

Ancak İsrail'de, Netanyahu'nun savaşa girme kararına, muhaliflerinden bile çok az eleştiri geldi.

İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün anketine göre, Yahudiler arasında %57'si mevcut İran yöneticileri devrilene kadar bombalamaların durdurulmaması gerektiğine inanıyor.

İsrailli-İranlı analist ve Herzliya'daki Reichman Üniversitesi'nde Prof. Meir Javedanfar, "[İsrailliler] İran halkının da bu hedefi paylaştığını görüyorlar... bu yüzden bunun, İsrailliler ve Amerikalılarla havadan, İran halkıyla da karadan [bunu] yapma fırsatı olduğuna inanıyorlar" dedi.

"Bunun ne kadar zor olduğunun farkında olduklarını sanmıyorum."

Aynı zamanda İsrail'de birçok kişi yorgun.

Tom Dan, bir sığınaktan çıktıktan sonra, "Beş yıldır sürekli bir kargaşa yaşanıyor. Önce yargı reformu [hükümetin Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini sınırlama planları, büyük protestolara yol açmıştı], sonra 7 Ekim olayları, ardından bir yıl önce İran. Şimdi de bu ve arada da Lübnan var" dedi.

"Elbette, birçok başka insan daha zor hayatlar yaşıyor... ama bunun iyi bir amaç olduğu hissi var. [İran] rejimi İsrail'i yok etmeye kararlıydı."

Peki İsrailliler militarizmi benimsemekte fazla mı hevesli hale geldiler?

Profesör Hermann, "Kesinlikle söyleyebilirim ki, radikal sağda insanlar bölgesel sorunları güç kullanarak çözmeye çok daha istekli" dedi.

"Bunu İsrailli Yahudileri diasporadaki Yahudilerden ayıran bir özellik olarak görüyorlar. Örneğin, biz güçlüyüz. Kendimizi savunabilecek kapasitedeyiz."

"Ve bu diplomatik müzakerelerin tüm bu anlamsız lafları, Tahran'da bizi yok etmekle ilgilenen biri olduğu sürece bizi kurtaramayacak."

19 yaşında, üniversiteye ara vermiş öğrenci Rut Spigler, saldırıdan sonraki sabah Tel Aviv'de İran füzesinin isabet ettiği bölgenin temizlenmesine yardım ediyordu.

"İsrail halkının en çok bir araya geldiği zamanlar İran'la olan savaşlardı, çünkü bu inandığımız bir hedef" dedi.

"Belki bu son savaş olur ve biraz huzur ve sükunete kavuşuruz."

Ancak yeni bir savaş başlatmanın nedenlerini sorgulayan küçük bir azınlık da var.

Adını vermek istemeyen Ron, Tel Aviv'in merkezinde bir kahve dükkanının sahibi.

"Üzüntü, korku ve hayal kırıklığı hissediyorum ve bu İsrail için kötü bir dönem. İsrail İran'a saldırmamalı; dünyanın polisi değil. Uluslararası hukuka göre böyle bir hak yok... buradan çok uzaktaki bir ülkeye saldırma hakkınız yok."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.