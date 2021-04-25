İsrailliler'in tatil için ilk tercihi Türkiye ve ABD oldu
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İsrailliler'in tatil için ilk tercihi Türkiye ve ABD oldu

İsrailliler'in tatil için ilk tercihi Türkiye ve ABD oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsrailli telekomünikasyon şirketi tarafından yapılan araştırmada Kovid-19'un ülkedeki seyahat alışkanlıklarını değiştirdiği sonucu ortaya çıktı.

İsrailli telekomünikasyon şirketi tarafından yapılan araştırmada Kovid-19'un ülkedeki seyahat alışkanlıklarını değiştirdiği sonucu ortaya çıktı. Araştırmaya katılan İsraillilerin yüzde 15'i ilk tercihlerini Türkiye ve ABD'den yana kullandı.

Türkiye, İngiliz, Alman ve Rusların arından İsrailliler için de yaz tatilinin bir numaralı tercihi haline geldi. İsrailli telekomünikasyon şirketi Pelephone tarafından Kovid-19'un ülkedeki seyahat alışkanlıkları kapsamında yapılan araştırmada İsrail halkının tatil tercihlerinin değiştiği sonucu ortaya çıktı. İsrail medyasından Jeruselam Post araştırmanın sonucunu "Tatil tercihleri değişiyor. En çok Türkiye ve ABD tercih ediliyor" başlığıyla aktardı. 

YÜZDE 15'İ TÜRKİYE VE ABD'Yİ TERCİH ETTİ

Haberde, araştırmaya katılan İsraillilerin yüzde 15'inin Türkiye ve ABD'ye gitmek istedikleri belirtildi. Bu yılın mart ve nisan aylarında en popüler tatil yerlerinin Türkiye ve ABD olduğunu ifad eden İsrail vatandaşları yaz sezonu için de aynı düşüncede olduklarını belirtti.  Araştırmanın diğer sonuçları arasında, İsrail vatandaşlarının yüzde 8'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni tercih ederken tatil destinasyonları arasında Ukrayna ve Gürcistan yer aldı.

TERCİHTE YUNANİSTAN  SON SIRALARDA 

Yunanistan, iki doz aşı olmuş İsrail vatandaşlarına karantina şartını kaldırmasına rağmen tercih sırasında 9'uncu sırada yer aldı. Seyahat tercihi sırasında daha önce 5'inci sırada yer alan Fransa ise 7'nci sıraya geriledi.


- İsrail
İsrailliler'in tatil için ilk tercihi Türkiye ve ABD oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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