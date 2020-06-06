İsrailliler "ilhak" planının protesto etti
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İsrailliler "ilhak" planının protesto etti

İsrail'de halk Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planını protesto etti.

İsrailliler
06.06.2020 22:36 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:46

İsrail'de halk Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planını protesto etti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Rabin Meydanı'nda bir araya gelen halk Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak planını protesto etti. İsraillilerin, protesto sırasında Filistin bayrakları taşıdığı görüldü. Protestocular, Netanyahu aleyhine sloganlar atarak, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladılar. Protestocular, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "İlhak etme planına hayır", " İşgale hayır, barış ve demokrasiye evet" ve "Şimdi Barış" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri ile Ürdün Vadisi'nin 1 Temmuz tarihinden itibaren İsrail tarafından ilhak edileceğini duyurmuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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