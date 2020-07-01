İsrailliler ile Filistinliler, Tel Aviv'in ilhak planını protesto etti
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İsrailliler ile Filistinliler, Tel Aviv'in ilhak planını protesto etti

İsrailliler ile Filistinliler, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak planını protesto etti.

İsrailliler ile Filistinliler, Tel Aviv'in ilhak planını protesto etti
01.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:06

İsrailliler ile Filistinliler, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak planını protesto etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinin kırsalında toplanan ve İsraillilerle Filistinlilerden oluşan bir grup, ilhak planına tepki gösterdi.

Gösteriye, Filistinli yetkililerin yanı sıra eski İsrailli vekil ve bakanlar da katıldı.

Fetih Hareketi Merkez Komite Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu gösteri İsrail'in ilhak planına bir tepkidir. Gösteriye barışa inanan ve ilhak planını reddeden İsrailliler de katılıyor." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir çıkmazda olduğunu belirten Rucub, "Netanyahu'nun bu çıkmaza iyice batması gerekiyor. Bunun da İsrail'deki barış yanlılarıyla yapılabilirliği söz konusu." ifadelerini kullandı.

Rucub, İsrail'deki barış yanlısı kesimle güçlü bağların kurulması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Umarım gerçek bir denenme noktasına ulaşmayız. Çünkü herhangi bir şekilde bizi denemeye kalkışırlarsa bunun sıkıntısını sadece biz çekmeyeceğiz. Bu vatan bizim vatanımızdır ve terk etmeyeceğiz."

Eyleme katılan İsrail eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ran Cohen de "Bu gösteriye ilhakın hem Filistinlilere hem de İsraillilere zarar vereceğine inanan İsrailliler katılıyor." dedi.

Cohen, İsraillilerle Filistinlilerin yüzde 70'inin iki devletli çözüme inandığına dikkati çekerek, "İşte biz burada bu çözüme ve barışa destek veriyoruz." diye konuştu.

Netanyahu ile Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, ABD yönetiminin onayını alması halinde İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" edilmesi planının gecikeceği sinyalini vermişti.

Kaynak: AA

Manşet

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