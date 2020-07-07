İsrailliler, hükümete Kovid-19 yaptırım yetkisi veren yasa tasarısını protesto etti
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İsrailliler, hükümete Kovid-19 yaptırım yetkisi veren yasa tasarısını protesto etti

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelen yüzlerce İsrailli, hükümete yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yeni yaptırımlar getirme yetkisi veren yasa tasarısının meclisten geçmesini protesto etti.

İsrailliler, hükümete Kovid-19 yaptırım yetkisi veren yasa tasarısını protesto etti
07.07.2020 02:45 | Son Güncelleme: 07.07.2020 02:51

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelen yüzlerce İsrailli, hükümete yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yeni yaptırımlar getirme yetkisi veren yasa tasarısının meclisten geçmesini protesto etti.

Hükümete yeni yaptırımlar getirme yetkisi veren yasa tasarısı, mecliste 34'e karşı 47 evet oyuyla kabul edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, siyah bayrak taşıyan göstericiler, üzerinde "Demokrasiyi kurtarın" ve "Yolsuzlar" yazılı pankartlar açtı.

Gösteriyi organize edenler tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Bu gece Bibi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) İsrail'deki demokrasinin üzerine kilit vurmayı planlıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu tasarının, İsrail tarihinde meclise vurulmuş en büyük darbe olduğu ve Kovid-19 yasaklarını çiğneyenlere yönelik gözaltılar da dahil olmak üzere hükümetin alacağı kararları tartışılmaz hale getirdiği kaydedildi.

İsrail yönetimi dün, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları, gece kulüpleri, yüzme havuzları ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan mekanların kapatılmasına karar vermişti.

Salgında ikinci dalganın etkisine giren İsrail'de virüs nedeniyle 332 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 30 bin 162'ye ulaşmıştı.

İsrail'de mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, aralarında alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Kaynak: AA

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