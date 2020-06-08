İsrailliler'den Tel Aviv'de İlhak Karşıtı Gösteri
Binlerce İsrailli Cumartesi günü Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda Başbakan Benyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümlerinde egemenliğini genişletme planlarını protesto etti.
08.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:47
Binlerce İsrailli Cumartesi günü Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda Başbakan Benyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümlerinde egemenliğini genişletme planlarını protesto etti
Kaynak: DailyMotion.com