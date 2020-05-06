İsrailli Yetkililer Virüse Karşı Antikor Bulduklarını İddia Ettiler

Bakan Naftali Bennett, yaptığı açıklamada monoklonal nörtleştirici antikorantikor geliştirdiklerini söyledi ve önemli bir adım olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennet, koronavirüsü vücutta etkisiz hale getiren bir antikor bulduklarını duyurdu. İsrail Koronavirüs için Antikor Geliştirdi

Bakan Naftali Bennett, yaptığı açıklamada monoklonal nörtleştirici antikorantikor geliştirdiklerini söyledi ve önemli bir adım olduğunu belirtti. İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü antikorun patentinin alındığı ve uluslararası bir ilaç şirketinin seri üretim yapmak istediği bilgisini paylaştı.

Koronavirüste Son Durum

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 3.680.376 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 257.818 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 1.206.218 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.

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