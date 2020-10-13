İsrailli yetkililer işgal altındaki Batı Şeria'daki yola ırkçı tabela koydu
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İsrailli yetkililer işgal altındaki Batı Şeria'daki yola ırkçı tabela koydu

13.10.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:58
İsrailli yetkililer işgal altındaki Batı Şeria'daki yola ırkçı tabela koydu

Filistin'in işgal altındaki toprakları Batı Şeria'da yasa dışı Yitzhar Yahudi yerleşim birimine giden yola "Araplar için giriş tehlikelidir" yazılı tabela yerleştirildi.

Filistin'in işgal altındaki toprakları Batı Şeria'da yasa dışı Yitzhar Yahudi yerleşim birimine giden yola "Araplar için giriş tehlikelidir" yazılı tabela yerleştirildi. Irkçı tabela, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve gelen tepkiler üzerine İsrail güçleri tabelayı kaldırdı. 

Irkçı tabelada İbranice, Arapça ve İngilizce "Bu yol Yitzhar'a gider. Araplar için giriş tehlikelidir" mesajı yazılıydı. Gelen tepkiler üzerine İsrail güçleri ırkçı ifadelerin yer aldığı tabelayı kaldırdı. İsrail Milletvekili Yair Golan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Olmak istediğimiz bu mu? Irkçı bir devlet mi?" sözleriyle tabelaya tepki gösterdi.


İsrailli yetkililer işgal altındaki Batı Şeria'daki yola ırkçı tabela koydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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