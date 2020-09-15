İsrailli yetkiliden "İsrail ile BAE ilişkilerinin dostane kalacağına dair garanti olmadığı"...
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İsrailli yetkiliden "İsrail ile BAE ilişkilerinin dostane kalacağına dair garanti olmadığı"...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşmasına varan ancak bu ülkeye ABD'nin F-35 savaş uçağı satması önerisinden rahatsız olan İsrail'den, "BAE ile ilişkilerin dostane kalacağına dair garanti olmadığı" yönünde açıklama yapıldı.

İsrailli yetkiliden
15.09.2020 01:19 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:19

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşmasına varan ancak bu ülkeye ABD'nin F-35 savaş uçağı satması önerisinden rahatsız olan İsrail'den, "BAE ile ilişkilerin dostane kalacağına dair garanti olmadığı" yönünde açıklama yapıldı.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, BAE ile normalleşme anlaşmasına varan İsrail'de, ABD'nin BAE'ye F-35 savaş uçağı satma önerisi endişeye yol açtı.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in, İsrail-BAE anlaşmasının İran'a karşı ittifakı güçlendirerek İsrail'in güvenliğini destekleyeceği yönündeki açıklamasına yer verilen haberde, Cohen'in, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü aşındıran her türlü silah anlaşmasına karşı çıkacağını söylediği belirtildi.

İsmi açıklanmayan İsrail savunma kurumlarından üst düzey bir ismin ise, "İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin dostane kalacağına dair garanti olmadığı" konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

"Burada işler hızlı değişiyor ve biz her zaman bunun farkında olmalıyız" ifadelerini kullanan yetkili, "İsrail küçük bir ülke. Onun askeri avantajı, stratejik derinliğini sürdürmesini sağlıyor. Bu üstünlüğü kaldırmak, İsrail'in güvenliği için son derece endişe verici." sözlerine yer verdi.

İsrail eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı Chuck Freilich de F-35'lerin, BAE'nin askeri kapasitesi için "çarpıcı bir gelişim" anlamına geleceğini belirterek, "Sadece askeri açıdan bakılırsa, bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Netanyahu F-35'lerin satışına karşı çıkmıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Basın Ofisinden 18 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri dahil Orta Doğu'daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır."değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA

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