İsrailli yerleşimciler, Kerem Şalom Geçişi'ni kapattıGıda kamyonlarının girişini engellediler
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İsrailli yerleşimciler, Kerem Şalom Geçişi'ni kapattıGıda kamyonlarının girişini engellediler

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- İsrailli yerleşimciler, Kerem Şalom Geçişi'ni kapattı Gıda kamyonlarının girişini engellediler İsrailli yerleşimciler, Hamas'ın bir İsrailli askeri rehin aldığı iddiasıyla Kerem Şalom Kapısında toplanarak, Gazze Şeridi'ne gıda kamyonlarının girişini engelledi.

- İsrailli yerleşimciler, Kerem Şalom Geçişi'ni kapattı

Gıda kamyonlarının girişini engellediler

GAZZE - İsrailli yerleşimciler, Hamas'ın bir İsrailli askeri rehin aldığı iddiasıyla Kerem Şalom Kapısında toplanarak, Gazze Şeridi'ne gıda kamyonlarının girişini engelledi.

İsrailli yerleşimciler, Hamas'ın bir İsrailli askeri "rehin" aldığı gerekçesiyle düzenledikleri protestoda Gazze'nin İsrail ve Mısır'ı bağlayan Kerem Şalom Kapısını kapattı. İsrailli yerleşimciler, protesto sırasında gıda kamyonlarını da engelledi. Protestoya katılan İsrailli askerin ailesi İsrail yönetiminin Hamas'tan oğlunu geri almasını talep etti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas'ın İsrail ile ateşkes sağlamadan önce İsrailli asker Hadar Goldin dahil olmak üzere 4 İsrailli askeri rehine olarak aldığı yazılmıştı.

İsrailli yerleşimciler, Kerem Şalom Geçişi'ni kapattıGıda kamyonlarının girişini engellediler
İsrailli yerleşimciler, Kerem Şalom Geçişi'ni kapattıGıda kamyonlarının girişini engellediler
İsrailli yerleşimciler, Kerem Şalom Geçişi'ni kapattıGıda kamyonlarının girişini engellediler
İsrailli yerleşimciler, Kerem Şalom Geçişi'ni kapattıGıda kamyonlarının girişini engellediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah

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İsrailli yerleşimciler, Kerem Şalom Geçişi'ni kapattıGıda kamyonlarının girişini engellediler - Haberler
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