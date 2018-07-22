- İsrailli yerleşimciler El Halil kentine baskın düzenledi

EL HALİL - İsrailli Yahudiler Batı Şeria'daki El Halil kentinde bulunan Filistin yerleşkelerine gelerek Talmudik ayin düzenledi.

İsrailli Yahudiler Filistinlilerin yerleşim yerlerine baskın düzenlemeye devam ediyor. Batı Şeria'da bulunan ve resmiyette Filistin'e bağlı olan El Halil kentindeki Filistinlilerin yerleşim yerlerinden biri olan Susiya köyüne gelen bir grup İsrailli Yahudi'nin, bölgede Talmudik ayin düzenlendiği öğrenildi. Bölgeye İsrail ordusunun koruması altında gelen Yahudilerin ayrıca çevredeki Filistinlilere, bölgeyi terk etmeleri için seslendiği aktarıldı.

İsrailli Yahudilerin bölgeye olan baskınların sıklaştığı ve yerel halk arasında huzursuzluğun giderek arttığı ifade edildi.