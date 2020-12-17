İsrailli siyasiler, "Kudüs'te Filistin başkenti için yer olacağını" söyleyen Savunma Bakanı Gantz'a tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrailli siyasiler, "Kudüs'te Filistin başkenti için yer olacağını" söyleyen Savunma Bakanı Gantz'a tepki gösterdi

17.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:02
İsrailli siyasiler,

İsrailli milletvekilleri ve bakanlar, koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz'ın eş-Şark el-Avsat gazetesine yaptığı "Kudüs'te Filistin başkenti için yer olacağına" dair açıklamalarına tepki gösterdi.

İsrailli milletvekilleri ve bakanlar, koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz'ın eş-Şark el-Avsat gazetesine yaptığı "Kudüs'te Filistin başkenti için yer olacağına" dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Eş-Şark el-Avsat gazetesi, Gantz ile yaptığı uzun bir röportajı yayınlamıştı. Gantz, röportajda "Kudüs'ün birleşik kalması gerek. Ancak Kudüs çok geniş bir şehir olduğu için Filistin başkenti için orada yer olacak. Kudüs herkes için kutsal şeylerle dolu bir şehir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Kudüs İşleri Bakanı Rafi Peretz "Birleşik Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir, başkasının başkenti değildir. Burası atalarımızın yürüdüğü yerdir ve biz de buradan yola çıktık." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği Likud partisinden Yüksek Öğretim Bakanı Zeev Elkin Twitter hesabından, "Hayır Benny, kafan karışmış. Birleşik Kudüs'te bir Filistin başkentine yer yok, böyle bir yer yok ve olmayacak. Son derece basit, olmayacak." paylaşımında bulundu.

İsrail 7. Kanalına göre, Likud'tan milletvekili olan Nir Barkat ise, "Kudüs, yalnızca bir devletin başkentidir. Yahudi halkının ebedi başkenti ve İsrail'in başkentidir." dedi.

Gantz, röportajda, askeri görevleri yerine getirirken tüm Arap ülkelerini gizlice ziyaret ettiğini belirterek, "resmi, dostane ve barışçıl, halka açık bir şekilde" ziyaret etme arzusunda olduğunu ifade etmişti.

Filistinlilerin bağımsız bir devlet hakları olup olmadığına dair ne düşündüğü sorusuna cevap vermeyen Gantz, "Filistinlilerin içinde bağımsız olarak yaşayacakları bir düzeni hak ettiklerini" söylemekle yetinmişti.

Gantz röportajda ayrıca, Ürdün Vadisi'nin "ilhak" edilmesi konusuna bağlı olduğunu ve 1967 sınırlarına dönülmeyeceğini ancak uzlaşıya açık olduklarını da dile getirmişti.

Netanyahu ile Gantz arasında ihtilaflı konular bulunuyor

İsrail'de Likud Partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı'nın başını çektiği koalisyon hükümetinde Netanyahu ile Gantz'ın 18 ay süreyle dönüşümlü başbakanlık yapması öngörülmüştü.

Buna göre, öncelikle Netanyahu başbakanlık koltuğuna otururken, Savunma Bakanlığını üstlenen Gantz ise aynı zamanda "alternatif başbakan" olarak adlandırılıyor. Son zamanlarda bütçe meselesi başta olmak üzere iki lider arasında bazı ihtilaflar meydana gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Uğur Yücel Şevket Çoruh Haluk Levent Farah Zeynep Abdullah
Spor Neymar Falcao Ryan Babel Fatih Terim Ersun Yanal
Tüm Haberler Çocuk Jandarma İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrailli siyasiler, "Kudüs'te Filistin başkenti için yer olacağını" söyleyen Savunma Bakanı Gantz'a tepki gösterdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:05:35. #1.14#
title