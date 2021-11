Son dakika! İsrailli şirket Redefine Meat, 3D yazıcıdan "yüzde 100 bitkisel et" üretti

İsrail merkezli Redefine Meat şirketi, 3D yazıcıdan "bitkisel et" ürettiğini açıklayarak, "Bugün, bildiğimiz ve sevdiğimiz etin tüm mutfak özelliklerini koruyan, ancak sığırları bir üretim aracı olarak ortadan kaldıran gerçek bir çözümümüz var" dedi.

İsrail'deki Redefine Meat, 3D yazıcı kullanarak yüzde 100 bitkisel et ürettiklerini duyururken, vegan ürünlerin İsrail ve tüm Avrupa'daki restoranlarda kullanılabilir hale getirildiğini açıkladı. Gerçek et dokusunun hedeflendiğini söyleyen şirket, soya ve bezelye proteini, nohut, pancar, maya ve hindistancevizi yağı kullanarak bitkisel sığır eti üretimi gerçekleştirdi. 2018 yılında ürettikleri ilk 3D baskılı bitkisel bazlı biftek üreten şirket, saatte 10 kilogram etin "basılabildiğini" kaydetti.

ÜNLÜ RESTORANLARDAN "BİTKİSEL ET" ALTERNATİFİ

Şubat ayının ilk günlerinde 29 milyon dolar fon toplayan şirketin, gıda aroması şirketi olarak bilinen Givaudan ile ortaklık yaptığı ve bitkisel etin sulu olduğunu nasıl çözdüğü de iddia ediliyor.

İngiltere'nin popüler et restoranları Marco Pierre White, ünlü Hint restoranı Brigadiers, Hollanda'daki Michelin yıldızlı restoranlardan Ron Gastrobar ve Almanya'daki Facil'de de satışa sunulmaya hazırlanan bitkisel etler, sığır ve kuzu etinin yanında kıyma ve domuz eti de dahil olmak üzere pek çok bitkisel et kaynaklı yemekleri restoranlara servis edecek.

Bitkisel bazlı et üretimi, Nestle gibi çok uluslu gıda şirketlerinin bu pazara dahil olmasıyla başlarken, ABD'deki Beyond Meat, bitki bazlı ürettiği burgerlerle sektördeki bitkisel et yolunu açtı. Şu ana kadar bitki bazlı et endüstrisinden gelen tekliflerin köfte, kıyma, tavuk gibi birçok ürüne alternatif olarak yayılmaya başladığı da biliniyor.

MANTAR İPLİKLERİNDEN BİTKİSEL ET ÜRETİLİYOR

Endüstri için "önemli amaç" hem görsel hem de doku olarak dana veya tavuk etini andıran "yapılandırılmış" bitkisel etler üretmek olurken, süpermarketlerde bugüne kadar bulunan bitkisel et alternatiflerinin çoğunlukla gerçek lifli et dokusundan yoksun olduğu biliniyor. Et dokusunu bitkisel olarak üretmek isteyen bilim insanları ve gıda girişimcileri ise mantar ipliklerinden oluşan miselyum ağının yapısını inceleyerek 3D baskıya dönüştürüyor.

"KÜRESEL ET ENDÜSTRİSİ ORTADAN KALKABİLİR"

IDTechEx araştırma grubu, 3D baskısının etin mozaik yapısını veya domuz pastırması içindeki bulunan yağ ve kasların yeniden oluşturulması için kullanılabilir derken, "Bitki bazlı et endüstrisinde teknoloji hızla ilerliyor ve önümüzdeki birkaç yıl bitki bazlı etin, küresel et endüstrisini bozup bozamayacağını karar verme aşamasında çok önemli olabilir" ifadelerine yer verdi.

3D baskılı gıda üzerinde çalışan diğer şirketler arasında İspanya'dan Novameat de yer alırken, İsrail'in Aleph Farms'ı kuluçkalanmış inek hücrelerinden yapılmış bir 3D baskılı kaburga eti ürettiğini duyurdu.

Redefine Meat'in CEO'su ve kurucu ortağı Eshchar Ben-Shitrit, ormansızlaşma gibi çevresel sorunlara yardımcı olmak için küresel et tüketiminin azaltılması gerektiğini söylerken, "Üretilen mahsulün çoğu hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bugün, 2030'a gelmeden, bildiğimiz ve sevdiğimiz etin tüm mutfak özelliklerini koruyan, ancak sığırları bir üretim aracı olarak ortadan kaldıran gerçek bir çözümümüz var" ifadelerine yer verdi.

