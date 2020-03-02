İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında (3)
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İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında (3)

Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Adayı Velid Taha'nın oyunu kullanması Basın mensuplarına açıklama yapmasıİsrail'de seçmenler, bir yıl içinde üçüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı.

02.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:48
İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında (3)

Ortak Arap Listesi Bloku Adayı Velid Taha'nın oyunu kullanması

Basın mensuplarına açıklama yapması

'de seçmenler, bir yıl içinde üçüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Adayı Velid Taha, Kfar Kasım bölgesinde kurulan seçim merkezinde oy kullandı. Taha, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında (3)
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