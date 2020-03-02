İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında (2)
Ahmed Tıybi'nin oy kullanması Ahmed Tıybi'nin basın mensuplarına açıklama yapması İsrail'de seçmenler, bir yıl içinde üçüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı.
Ahmed Tıybi'nin oy kullanması
Ahmed Tıybi'nin basın mensuplarına açıklama yapması İsrail'de seçmenler, bir yıl içinde üçüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku Milletvekili Ahmed Tıybi, Tayibe kentinde kurulan seçim merkezinde oy kullandı. Tıybi, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA