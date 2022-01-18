İsrailli şarkıcının BAE-İsrail normalleşmesiyle alay eden şarkısı ilgi görüyor

İsrailli bir komedyenin Arapça seslendirdiği "Dubai" adlı şarkı, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşmeyle alay eden sözleriyle Arap dünyasında gündem oldu.

İsrailli bir komedyenin Arapça seslendirdiği "Dubai" adlı şarkı, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşmeyle alay eden sözleriyle Arap dünyasında gündem oldu.

İnsan hakları savunuculuğu ile tanınan komedyen Noam Shuster-Eliassi'nin, Arapça yayın yapan "Mekan 33" adlı İsrail kanalında seslendirdiği " Dubai, Dubai" adlı parça, BAE'nin İsrail'le normalleşerek "kendi soydaşlarını, Filistin'i ve Gazze ablukasını unuttuğunu" anlatılıyor.

Aljazeera başta olmak üzere çok sayıda Arap kanalında yayınlanan, "İsrailli şarkıcı, İsrail'le normalleşen Araplarla dalga geçti' denilen haberlere konu olan şarkının videosu ise, Arap sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük ilgi görerek çok sayıda paylaşım aldı.

Samih ed-Diyasiti adlı bir kullanıcı, parçayı seslendiren İsrailli komedyeni, "Filistinlileri destekleyen ve Dubai'nin normalleşmesiyle alay eden İsrailli bir şarkıcı" diye nitelendirdi.

Ahmed Ghanim adlı bir kullanıcı da şarkının, "BAE'nin Filistin'e karşı İsrail'le dayanışmasını anlattığını" belirterek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aynı şekilde Arapların Filistin'i ve Filistin halkının çektiği acıları nasıl unuttuğunu anlatıyor. Sanırım şarkıcı bir Yahudi. Bu yüzden samimiyetle yaptığı şeyi takdir ediyoruz.

"Hiç çatışmaya girmeyen iki hükümet arasındaki 'barış' anlaşması"

Shuster-Eliassi, videonun viral olmasının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Filistin'deki insan hakları ihlallerine ve İsrail-BAE arasındaki "barış" hamlesinin çelişkilerine dikkati çekti.

İsrailli komedyen, paylaşımında şunları yazdı:

"Hiçbir zaman çatışmaya girmeyen, her halükarda silah ticareti yapan ve Filistinlilerin insan haklarını görmezden gelen iki hükümet arasındaki bir 'barış' anlaşmasıyla alay eden viral bir video ile diplomatik bir olaya neden olurken hiç 2. kez koronavirüsten kurtuldunuz mu? Bunu evde denemeyin."

Shuster-Eliassi'nin bir komedi şovunda seslendirdiği, Arap medyası ve sosyal medya kullanıcıları arasında ilgi toplayan şarkının sözleri şöyle:

"Tünelin sonunda ışık var ve keşke Arapların hepsi Dubai'de parası olanlar gibi İsrail halkını sevse ve bizi denize dökmese. Milyonları olan ve Nekbe'ye (Büyük Felaket-1948) maruz kalan kendi soydaşlarını, (yani) Filistin'i unutan Araplar gibisi yok. Dubai'dekiler Gazze kuşatmasını unuttular, ne güzel olurdu Arapların hepsi Dubaili olsa."