İsrailli parti lideri: "(Gazze'den) atılan her roket için 50 Filistinli öldürülmeli"

24.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:48

İsrailli aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi Başkanı Itamar Ben Gafir, "Gazze Şeridi'nden atılacak her roket için 50 Filistinlinin öldürülmesi" çağrısında bulundu.

Ben Gafir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail hükümeti, ordunun özgürce çalışmasına izin vermeli. Atılan her roket için 50 terörist (Filistinli) öldürülmeli." ifadelerini kullandı.

İsrailli siyasetçi Ben Gafir, bu önerisinin dikkate alınmaması durumunda güneydeki Yahudi yerleşim birimlerinden vazgeçmeleri gerektiğini kaydetti.

Bu arada İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına 50 roket fırlatıldığı, bunların yüzde 90'ının "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gün içinde yaptığı açıklamada İsrail ordusuna abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının sürdürülmesi emrini vermişti.

İsrail-Gazze sınırında gerginlik

İsrail askerleri dün sabah Gazze sınırında "patlayıcı madde" yerleştirdikleri gerekçesiyle 2 Filistinliye ateş açmış, saldırıda Filistinlilerden biri hayatını kaybetmiş diğeri ise yaralanmıştı.

Bölgede bulunan Filistinliler, hayatını kaybeden kişinin naaşını almak istemiş ancak İsrail askerleri gruba ateş açarak engel olmuştu. İsrail ordusuna ait bir buldozer de ölen Filistinlinin cesedini yerlerde sürükledikten sonra kepçeyle alarak bölgeden uzaklaşmıştı.

Olayın ardından bölgede tansiyon yükselirken, dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail tarafına 21 roket atılmış, bunların büyük bölümü İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti.

İsrail ordusu, atılan roketleri gerekçe göstererek Gazze ve Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında Filistin İslami Cihad Hareketi'ne ait olduğu söylenen bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemişti. Şam'daki saldırılarda İslami Cihad üyesi 2 kişi ölürken, Gazze'de ise 4 kişi yaralanmıştı.

İsrail yönetimi, artan gerginlik nedeniyle bu sabah Gazze sınırına yakın bölgelerdeki okullarda eğitime ara vermiş, tren seferleri de askıya alınmıştı.

Kaynak: AA