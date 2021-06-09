İsrailli örgüt: "Çatışmalar sırasında Katar bankaları Hamas'ı finanse ediyordu"
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İsrailli örgüt: "Çatışmalar sırasında Katar bankaları Hamas'ı finanse ediyordu"

İsrailli örgüt: 'Çatışmalar sırasında Katar bankaları Hamas'ı finanse ediyordu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsrail'de Shurat HaDin adlı sivil toplum örgütü, Mayıs ayında İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar sırasında Katar bankalarının Hamas'ı "finanse ettiğini" iddia etti.

İsrail'de Shurat HaDin adlı sivil toplum örgütü, Mayıs ayında İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar sırasında Katar bankalarının Hamas'ı "finanse ettiğini" iddia etti.

İsrailli sivil toplum örgütü Shurat HaDin, yeni bir iddia ortaya attı. Örgütün iddiasına göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile başlayan ve 11 güren çatışmalar sırasında Katar'daki bankaların Hamas'a maddi destek sağladı. Shurat HaDin, çatışmalarda hayatını kaybeden İsrailli ailelerinden 120 kişi adına, Kudüs'teki İsrail Mahkemesine Katar'daki vakıf kurumları ve bankalara karşı dava açtığını duyurdu. Shurat HaDin mahkemeye verdiği davada dilekçesinde, Hamas'ı finanse eden Katar ve Katar'da bulunan Filistin yönetimindeki 10 kuruluş, banka ve yardım fonunun isimlerini açıkladı.

Shurat HaDin, maddi desteğin Ramallah'ta bulunan kuruluşların şubeleri aracılığıyla doğrudan Hamas'a aktarıldığını öne sürdü. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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